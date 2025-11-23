La Lazio batte il Lecce grazie a Guendouzi e Noslin: Sarri aggancia il Como

La Lazio di Maurizio Sarri supera il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie alle reti di Guendouzi e Noslin , che consentono ai biancocelesti di agganciare il Como di Fabregas a quota 18 in classifica. Vittoria importante per Zaccagni e compagni .

Lazio-Lecce 2-0: Guendouzi e Noslin piegano Di Francesco, Sarri aggancia Fabregas

Allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri riesce a sbloccare la partita al minuto 29 del primo tempo, grazie al gol di Matteo Guendouzi, che finalizza al meglio l'assist di Basic e punisce Falcone. In avvio di ripresa, gol annullato a Boulaye Dia con l'ausilio del Var: l'arbitro Arena prima convalida la rete, poi ravvisa grazie all'on field review una spinta ai danni di Tiago Gabriel e vanifica la bella combinazione tra Zaccagni e l'ex attaccante della Salernitana. Nel finale, però, la Lazio archivia la pratica, andando ancora a segno con il neo entrato Noslin, al primo sigillo stagionale in Serie A. Lecce che resta così ancorato a quota 10, mentre la formazione capitolina si porta all'ottavo posto, in coabitazione con il Como.