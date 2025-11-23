Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 23 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La Lazio batte il Lecce grazie a Guendouzi e Noslin: Sarri aggancia il Como

Un gol per tempo per la squadra biancoceleste, che supera l'undici allenato da Eusebio Di Francesco e accorcia la classifica
2 min
TagsLazioLecceSerie A

La Lazio di Maurizio Sarri supera il Lecce di Eusebio Di Francesco grazie alle reti di Guendouzi e Noslin, che consentono ai biancocelesti di agganciare il Como di Fabregas a quota 18 in classifica. Vittoria importante per Zaccagni e compagni.

Lazio-Lecce 2-0: Guendouzi e Noslin piegano Di Francesco, Sarri aggancia Fabregas

Allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio di Maurizio Sarri riesce a sbloccare la partita al minuto 29 del primo tempo, grazie al gol di Matteo Guendouzi, che finalizza al meglio l'assist di Basic e punisce Falcone. In avvio di ripresa, gol annullato a Boulaye Dia con l'ausilio del Var: l'arbitro Arena prima convalida la rete, poi ravvisa grazie all'on field review una spinta ai danni di Tiago Gabriel e vanifica la bella combinazione tra Zaccagni e l'ex attaccante della Salernitana. Nel finale, però, la Lazio archivia la pratica, andando ancora a segno con il neo entrato Noslin, al primo sigillo stagionale in Serie A. Lecce che resta così ancorato a quota 10, mentre la formazione capitolina si porta all'ottavo posto, in coabitazione con il Como.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Lazio-Lecce

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS