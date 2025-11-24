Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
lunedì 24 novembre 2025
Corriere dello Sport.it
Il Pisa sfiora il colpaccio al 'Mapei Stadium': il Sassuolo agguanta il pari all'ultimo tuffo

Finisce 2-2 uno spettacolare posticipo: Gilardino due volte avanti con Nzola su rigore e Meister, ma ripreso da Grosso prima con Matic e poi con Thorstvedt al 90+5'
5 min
TagsSassuoloPisaSerie A

REGGIO EMILIA - Pari spettacolare ed emozionante tra Sassuolo e Pisa al 'Mapei Stadium-CIttà del Tricolore' nel posticipo che ha chiuso il programma della della 12ª giornata di Serie A (sfida inedita tra le due squadre nella massima categoria), con Fabio Grosso e Alberto Gilardino che si dividono così la posta in palio nel 'derby' tra ex azzurri campioni del mondo nel 2006.

Subito emozioni: Nzola in gol su rigore, poi la perla di Matic

Avvio pirotecnico a Reggio Emilia, dove la gara si sblocca immediatamente. Il primo pallone è gestito dal Pisa che lo lancia verso Touré sul quale interviene in maniera fallosa Candé: l'arbitro Di Marco viene richiamato al video dal Var e dopo la revisione assegna il rigore, che Nzola trasforma quando ormai è il 4'. Immediata però la reazione del Sassuolo, che due minuti dopo pareggia sugli sviluppi di un corner: è Matic a fare 1-1 di sinistro con una splendida volée su una corta respinta della difesa ospite (6'). Ancora pericolosi poi i nerazzurri con Tramoni che, pescato tutto solo da Leris nel cuore dell'area, calcia malamente a lato con il piatto destro (19') e ci riprova invano poco dopo al volo (23'), spedendo però il pallone in curva. Sul taccuino del direttore di gara finiscono poi con un giallo Calabresi per i toscani (24') e Walukiewicz per i padroni di casa (36'), con il primo tempo che finisce senza reti dopo un altro tentativo a vuoto del Pisa (impreciso al 42' Caracciolo di testa su una punizione calciata da Angori).

Meister illude Gilardino, Thorstvedt salva Grosso al 90+5'

Al rientro dagli spogliatoi una novità per parte, con Grosso e Gilardino che tolgono i rispettivi ammoniti: dentro Coulibaly per Walukiewicz e Albiol per Calabresi. La prima grande chance è per il Sassuolo: capitan Berardi aziona Thorstvedt che premia la corsa di Koné sulla destra, cross basso di prima per Pinamonti che a due passi da Semper conclude a colpo sicuro, trovando però la prodezza del portiere nerazzurro a negargli il gol (52'). Nel Pisa entrano anche Moreo e Meister (fuori Tramoni e Nzola al 58'), mentre arriva il momento di Laurienté (dentro per Fadera al 61') e poi di Lipani e Doig (dal 72' al posto di Koné e Candé) in un Sassuolo che continua a spingere ma si fa trovare scoperto all'81': perfetta la verticalizzazione di Moreo per l'austriaco Meister, che salta Muharemovic e con il destro batte Muric (complice una deviazione del difensore neroverde) trovando così il suo primo gol in Serie AVural per Aebischer tra i toscani (82') e Volpato per Matic (87') tra gli emiliani sono le ultime sostituzioni di una partita che si conclude con il forcing neroverde: le speranze di pareggio sembrano svanire su una conclusione alta di Pinamonti (90+1'), ma all'ultimo tuffo è Thorstvedt a finalizzare con il sinistro un bel cross di Volpato e a fare 2-2. Un punto per uno, con Grosso che ora è nono a -1 dalla Lazio e a -3 dalla Juve, mentre Gilardino con il suo Pisa aggancia il Lecce a quota 10 (a +2 sulla zona retrocessione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

