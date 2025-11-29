Juve-Cagliari 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Le scelte di Spalletti e Pisacane

Nella Juve c'è ancora Perin in porta dopo la presenza in Europa, così come dietro vengono confermati Kalulu, Kelly e Koopmeiners. La sorpresa dell'undici iniziale bianconero è McKennie sulla destra al posto di Cambiaso, con Kostic riproposto ancora sulla sinistra, mentre a fare coppia in mediana sono Locatelli e Thuram e a supporto di Vlahovic ci sono Yildiz e Conceicao. Nel Cagliari orfano di Mina viene invece 'adattato' Deiola in difesa con Luperto e Zappa, a centrocampo spicca invece la novità Liteta (vertice basso tra Folorunsho e Adopo) e davanti trovano ancora spazio Sebastiano Esposito e Borrelli.

Serie A: la classifica aggiornata

Gol di Esposito e doppietta di Yildiz, infortunio per Vlahovic

A fare la partita fin dall'inizio è la Juve, che tiene il possesso palla e il baricentro alto ma non riesce ad andare al di là di una conclusione di Conceicao respinta da Deiola (7'). I bianconeri faticano ad alzare il ritmo e a scalfire l'organizzazione difensiva del Cagliari che al 26', alla prima vera occasione, passa in vantaggio: Palestra soffia il pallone a un distratto Kostic, affonda e poi pesca in area Sebastiano Esposito che di piatto insacca. Immediata la reazione della Juve che pareggia subito (27'): dopo una conclusione di Thuram ribattuta è Yildiz il più veloce ad avventarsi sul pallone, che poi spedisce in rete con un bel destro al volo. Il pubblico dell'Allianz Stadium torna a caricare ma a gelarlo è Vlahovic, che si fa male calciando in porta al 30': problema muscolare per lui, che esce in lacrime e toccandosi l'adduttore sinistro per lasciare il posto a David. A Spalletti restano comunque i suoi due "folletti" Conceicao e Yildiz: su un cross del turco ci prova al 32' il portoghese di testa (attento Caprile), mentre prima del riposo è ancora Yildiz a sfruttare un assist di Kalulu per fare doppietta con il sinitro (45+1') e consentire ai bianconeri il sorpasso.

Prima gioia all'Allianz Stadium per Spalletti

All'intervallo Spalletti lascia negli spogliatoi Kostic e al rientro in campo c'è così Cambiaso nella Juve, che si rende subito pericolosa con Conceicao: fuga del portoghese, che poi però calcia addosso a Caprile (47'). L'esterno è scatenato ed è ancora protagonista nell'azione che al 52' porta al tiro dal limite Koopmeiners: staffilata di sinistro dell'olandese e palla a lato di pochissimo. Pisacane vede il suo Cagliari soffrire e prova a interventire la rotta: dentro Idrissi e Prati al posto di Liteta e Obert (53'). Ed è proprio Idrissi a impegnare Perin al 58', innescato da un'invenzione di Sebastiano Esposito che poi lascia spazio a Felici (70'), mentre tra i bianconeri arriva il momento di Miretti (fuori Thuram al 70'). Al 72' si rivede la Juve con l'ispirato Conceicao, che raccoglie il passaggio di Cambiaso e calcia a lato di pochissimo. Arrivano poi le ultime mosse dei tecnici per il finale di partita: dentro Kilicsoy e Gaetano tra i rossoblù (fuori Folorunsho e Adopo all'81'), tra i bianconeri invece tocca a Openda e Cabal (al posto degli applauditissimi Yildiz e Conceicao all'85'). Il Cagliari non si arrende alla sconfitta e ci prova ancora con Felici, la cui conclusione viene però bloccata da Perin (88'). È l'ultimo brivido per la Juve che vince 2-1 e torna così al successo in campionato dopo due pareggi di fila, riportandosi a -1 dal Como sesto in classifica, mentre i sardi (anch'essi reduci da due pareggi) vedono invece interrompersi la mini-striscia di risultati positivi. Tre punti importanti per Spalletti, atteso nel prossimo turno di campionato dalla trasferta nella 'sua' Napoli.

Serie A: risultati, tabellini e calendario