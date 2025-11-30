Corriere dello Sport.it
Sfogo Hernanes su Milan-Lazio e Collu in diretta tv: "Basta, finisco qui e non voglio parlare"

Sfogo Hernanes su Milan-Lazio e Collu in diretta tv: "Basta, finisco qui e non voglio parlare"

L'ex biancoceleste si scaglia contro la decisione dell'arbitro: "Va modificato il protocollo, non possiamo vedere partite cambiate da questi episodi"
2 min
Milan-Lazio hernanes

A giudicare dal caos che si è sollevato dopo la decisione dell'arbitro Collu, se anche uno non avesse visto Milan-Lazio capirebbe subito che è stato sbagliato tutto a San Siro nei minuti finali. Il rigore per tocco di gomito di Pavlovic era da fischiare e non certo da annullare per un improbabile fallo di Marusic sul difensore rossonero. Come ha detto la Lazio sui social, "le immagini parlano" chiaro, e come ha spiegato anche Ivan Zazzaroni Collu ha commesso un "autentico disastro". Ai commenti accesi del dopopartita si è aggiunto anche l'ex biancoceleste Hernanes che a Dazn ha espresso senza filtri la sua posizione sull'episodio e, più in generale, sul protocollo arbitrale.

Hernanes: "Biosogna cambiare il protocollo"

"Chiedo di iniziare un movimento per cambiare il protocollo" ha detto Hernanes, provando a coinvolgere in diretta tv anche l'ex arbitro Luca Marelli. Poi ha proseguito: "Tutti i tocchi di mano o di braccio non sono falli da rigore. Se gli arbitri non hanno la freddezza, perché è dura quando ti guardano tutti, e se uno non ha il coraggio nell'avere un'interpretazione pulita e lucida di quello che ha visto, bisogna cambiare protocollo. Non possiamo vedere le partite cambiate da questi episodi. Io finisco qui e non voglio dire nient'altro. Per me non è fallo e non è mai calcio di rigore".

