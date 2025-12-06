Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
Dove vedere Inter-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida a San Siro, valida per la quattordicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Chivu e Fabregas
È il giorno di Inter-Como. A San Siro si sfidano i nerazzurri di Cristian Chivu e i biancoblù di Cesc Fabregas nella quattordicesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduci dai tre punti conquistati in trasferta grazie al 2-0 contro il Pisa, stesso risultato con cui gli ospiti si sono imposti contro il Sassuolo. L'Inter cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il ko nel derby, il Como il terzo successo e il dodicesimo risultato utile di fila in campionato.

Inter-Como, l'orario

Inter-Como è in programma oggi, sabato 6 dicembre, alle ore 18, allo stadio San Siro di Milano.

Dove vedere Inter-Como in diretta tv

Inter-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Inter-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Inter-Como anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Chivu e Fabregas

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, L. Martinez. A disposizione: J. Martinez, Taho, De Vrij, Bisseck, Maye, Carlos Augusto Cocchi, Sucic, Diouf, Frattesi, Mkhitaryan, P. Esposito, Bonny. Allenatore: Chivu.

Indisponibili: Darmian, Di Gennaro, Palacios, Dumfries.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Diego Carlos, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Paz, Rodriguez; Douvikas. A disposizione: Cavlina, Vigorito, Kempf, Valle, Jack, Posch, Caqueret, Morata, van der Brempt, Baturina, Kuhn, Vojvoda, Diao, Cerri. Allenatore: Fabregas.

Indisponibili: Sergi Roberto, Goldaniga, Dossena.

Squalificati: -.

Diffidati: Perrone.

