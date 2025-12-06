Corriere dello Sport.it
Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Sfida delicatissima per i viola al Mapei Stadium: le possibili scelte di Grosso e Vanoli
TagsSerie AFiorentinaSassuolo

"Sappiamo l’importanza di questo mese, ma ragioniamo passo dopo passo, partita dopo partita" ha dichiarato Vanoli in conferenza stampa. La Fiorentina vuole risalire dall'ultimo posto in classifica e cercare la prima vittoria stagionale. Sulla strada della squadra viola ci sarà il Sassuolo di Grosso, privo di tanti giocatori, su tutti Berardi, che vuole continuare il suo percorso e mantenere il proprio posto a metà classifica. 

Sassuolo-Fiorentina, l'orario

Sassuolo-Fiorentina andrà in scena oggi, sabato 6 dicembre, alle ore 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Dove vedere Sassuolo-Fiorentina in diretta tv

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Sassuolo-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Grosso e Vanoli

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idze, Muharemovic, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Candé, Coulibaly, Macchioni, Frangella, Iannoni, Pierini, Cheddira, Fadera, Moro.
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Skjellerup, Romagna, Turati, Vrankcx, Paz, Odenthal, Lipani, Berardi. Squalificati: -. Diffidati: Doig.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Vanoli. 
A disposizione: Martinelli, Lezzerini,  Viti, Fortini, Kouadio, Richardson, Ndour, Nicolussi, Sabiri, Dzeko, Braschi, Piccoli.

Indisponibili: Lamptey, Fazzini, Gosens. Squalificati: Pongracic. Diffidati: -.

