Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Dove vedere Verona-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario© LAPRESSE

Dove vedere Verona-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

I nerazzurri vuole continuare la propria striscia positiva in casa dei veneti, in cerca della prima vittoria: le possisibili scelte di Zanetti e Palladino
TagsVeronaatalantaSerie A

L'Atalanta vuole proseguire la propria scalata in classifica. Dopo tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, la squadra di Raffaele Palladino può portare a quattro la striscia al Bentegodi. Contro, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, alla ricerca di punti importanti in classifica e del primo successo, per staccarsi dall'ultimo posto.

Verona-Atalanta, l'orario

Verona-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Verona-Atalanta in diretta tv

Verona-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Verona-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Zanetti e Palladino

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese, Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti 
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Yellu, Kastanos, Harroui, Sarr, Ajayi, Orban. 
Indisponibili: Akpa-Akpro, Bradaric, Serdar, Suslov. Squalificati: Gagliardini. Diffidati: Akpa-Akpro, Belghali. 

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Zappacosta, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Maldini, Krstovic.
Indisponibili: Sulemana, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

L'Atalanta vuole proseguire la propria scalata in classifica. Dopo tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, la squadra di Raffaele Palladino può portare a quattro la striscia al Bentegodi. Contro, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, alla ricerca di punti importanti in classifica e del primo successo, per staccarsi dall'ultimo posto.

Verona-Atalanta, l'orario

Verona-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Verona-Atalanta in diretta tv

Verona-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Verona-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Effetto PalladinoIl poker al Genoa
1
Dove vedere Verona-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Zanetti e Palladino

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS