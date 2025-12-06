Dove vedere Verona-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario

Verona-Atalanta, l'orario

Verona-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.

Dove vedere Verona-Atalanta in diretta tv

Verona-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Verona-Atalanta, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.