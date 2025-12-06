Dove vedere Verona-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
L'Atalanta vuole proseguire la propria scalata in classifica. Dopo tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, la squadra di Raffaele Palladino può portare a quattro la striscia al Bentegodi. Contro, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, alla ricerca di punti importanti in classifica e del primo successo, per staccarsi dall'ultimo posto.
Verona-Atalanta, l'orario
Verona-Atalanta andrà in scena oggi, domenica 30 novembre, alle ore 20:45 allo stadio Olimpico di Roma.
Dove vedere Verona-Atalanta in diretta tv
Verona-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Verona-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Zanetti e Palladino
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Niasse, Al Musrati, Bernede, Frese, Giovane, Mosquera. Allenatore: Zanetti
A disposizione: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Slotsager, Ebosse, Bella-Kotchap, Fallou, Yellu, Kastanos, Harroui, Sarr, Ajayi, Orban.
Indisponibili: Akpa-Akpro, Bradaric, Serdar, Suslov. Squalificati: Gagliardini. Diffidati: Akpa-Akpro, Belghali.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Bellanova, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Kolasinac, Scalvini, Bernasconi, Zappacosta, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Maldini, Krstovic.
Indisponibili: Sulemana, Bakker. Squalificati: -. Diffidati: -.
