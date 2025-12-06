Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
sabato 6 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Roma, Wesley non convocato per Cagliari: il motivo e come lo sostituirà Gasperini

Il tecnico giallorosso dovrà rinunciare all'esterno in vista della sfida con i rossoblù
Giorgio Marota
2 min

Alla fine, Wesley si è arreso. Gasperini ha aspettato la fine dell’allenamento odierno a Trigoria per valutare le condizioni del brasiliano, che da ieri percepiva dolore al retto femorale sinistro. Gli esami hanno evidenziato una contrattura, che ha suggerito allo staff una certa prudenza per evitare problemi peggiori. Così l’ex Flamengo è rimasto fuori dalla lista dei convocati per la trasferta di domani a Cagliari. A quel punto non avrebbe giocato, così è stato scelto di dargli un vero riposo.

Zero rischi

Wesley approfitterà di due giorni di stacco, domenica e lunedì, con l’obiettivo di tornare ad allenarsi già martedì per essere a disposizione in vista della partita di Europa League contro il Celtic a Glasgow. Gasperini non ha voluto rischiare visto che la Roma giocherà 10 gare nei prossimi 40 giorni e rischia di arrivare a disputarne 30, incluse le coppe, da qui alla prossima sosta di marzo, quella in cui l’Italia andrà a caccia del Mondiale nei playoff. Wesley è un titolare inamovibile e fin qui aveva saltato un solo appuntamento in A, il derby del 21 settembre vinto dai giallorossi con il gol di Pellegrini, ma sottoporre il calciatore a uno sforzo avrebbe aumentato la possibilità che un piccolo contrattempo si trasformasse in un infortunio ben più serio e complesso da gestire. Al suo posto è pronto Tsimikas.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

