Dove vedere Cagliari-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Napoli, la Roma ricomincia la salita verso il primo posto dalla sfida contro il Cagliari. Trasferta in Sardegna per la squadra di Gasperini che è chiamata a riscattarsi. L'eliminazione in Coppa Italia allunga la striscia di partite senza vittorie per la squadra di Pisacane che in campionato non vince dallo scorso 19 settembre, oltre due mesi senza i tre punti, con la classifica che inizia a far preoccupare.
Cagliari-Roma, l'orario
Cagliari-Roma andrà in scena oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 15 alla Unipol Domus di Cagliari.
Dove vedere Cagliari-Roma in diretta tv
Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Cagliari-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Pisacane e Gasperini
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Palestra, Borrelli, S. Esposito.
A disposizione: Radunovic, Ciocci, Pintus, Idrissi, Di Pardo, Adopo, Rog, Liteta, Cavuoti, Gaetano, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti.
Indisponibili: Ze Pedro, Mina, Mazzitelli, Felici, Belotti. Diffidati: Prati.
Allenatore: Fabio Pisacane
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Ferguson, Dybala, Pisilli, El Aunaoui, Bailey, El Shaarawy, Arena.
Indisponibili: Angelino, Dovbyk, Wesley.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.
