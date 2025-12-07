Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Dove vedere Cagliari-Roma in tv? Dazn o Sky, orario© AS Roma via Getty Images

Dove vedere Cagliari-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Giallorossi in trasferta in Sardegna dopo lo stop interno contro il Napoli: tutte le info e i canali per seguire la partita
TagsRomaCagliariSerie A

Dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Napoli, la Roma ricomincia la salita verso il primo posto dalla sfida contro il Cagliari. Trasferta in Sardegna per la squadra di Gasperini che è chiamata a riscattarsi. L'eliminazione in Coppa Italia allunga la striscia di partite senza vittorie per la squadra di Pisacane che in campionato non vince dallo scorso 19 settembre, oltre due mesi senza i tre punti, con la classifica che inizia a far preoccupare.

Cagliari-Roma, l'orario

Cagliari-Roma andrà in scena oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 15 alla Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Roma in diretta tv

Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Cagliari-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Pisacane e Gasperini

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Rodriguez, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Palestra, Borrelli, S. Esposito. 
A disposizione: Radunovic, Ciocci, Pintus, Idrissi, Di Pardo, Adopo, Rog, Liteta, Cavuoti, Gaetano, Kilicsoy, Luvumbo, Pavoletti.
Indisponibili: Ze Pedro, Mina, Mazzitelli, Felici, Belotti. Diffidati: Prati.
Allenatore: Fabio Pisacane

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Baldanzi.
A disposizione: Gollini, Vasquez, Ziolkowski, Ghilardi, Rensch, Ferguson, Dybala, Pisilli, El Aunaoui, Bailey, El Shaarawy, Arena.
Indisponibili: Angelino, Dovbyk, Wesley.
Allenatore: Gian Piero Gasperini.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Napoli, la Roma ricomincia la salita verso il primo posto dalla sfida contro il Cagliari. Trasferta in Sardegna per la squadra di Gasperini che è chiamata a riscattarsi. L'eliminazione in Coppa Italia allunga la striscia di partite senza vittorie per la squadra di Pisacane che in campionato non vince dallo scorso 19 settembre, oltre due mesi senza i tre punti, con la classifica che inizia a far preoccupare.

Cagliari-Roma, l'orario

Cagliari-Roma andrà in scena oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 15 alla Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Roma in diretta tv

Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Cagliari-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

I convocati di GasperiniLa conferenza di Gasperini
1
Dove vedere Cagliari-Roma in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Pisacane e Gasperini

Serie A, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS