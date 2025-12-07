Dove vedere Cagliari-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Cagliari-Roma, l'orario

Cagliari-Roma andrà in scena oggi, domenica 7 dicembre, alle ore 15 alla Unipol Domus di Cagliari.

Dove vedere Cagliari-Roma in diretta tv

Cagliari-Roma sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Cagliari-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.