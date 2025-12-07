Corriere dello Sport.it
domenica 7 dicembre 2025
Cagliari
Roma
15:00
Serie A - 07.12.2025
Unipol Domus

TabellinoCalendarioClassifiche
Cagliari
Roma

Cagliari-Roma diretta Serie A: segui la partita di oggi LIVE

All'Unipol Domus la gara valida per la quattordicesima giornata di campionato tra gli uomini di Pisacane e Gasperini: aggiornamenti in tempo reale
2 min
TagsCagliari-RomaSerie A
Aggiorna

All'Unipol Domus è il giorno di Cagliari-Roma, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. I rossoblù di Pisacane, reduci dalla sconfitta a Torino contro la Juventus (2-1), affrontano i giallorossi di Gasperini a caccia del pronto riscatto, dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Napoli (1-0), per agganciare l'Inter in testa alla classifica in attesa di Napoli-Juve e Torino-Milan. Calcio d'inizio alle 15. Segui la partita con la diretta testuale di CorrieredelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

13:33

Cagliari-Roma, la probabile formazione di Gasperini

Cagliari-Roma, la probabile formazione di Gasperini. SFOGLIA LA GALLERY

13:30

Dove vedere Cagliari-Roma

Dove vedere Cagliari-Roma in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

Unipol Domus - Cagliari

 

