All'Unipol Domus sono i padroni di casa a vincere contro la Roma , nella quattordicesima giornata di Serie A . Ai rossoblù di Pisacane, reduci dalla sconfitta a Torino contro la Juventus (2-1), basta il gol di Gaetano al 82' del secondo tempo per battere i giallorossi di Gasperini, che cercavano il riscatto dopo la sconfitta all'Olimpico contro il Napoli (1-0). Il club di Trigoria non riesce così ad agganciare l'Inter in testa alla classifica in attesa di Napoli-Juve e Torino-Milan, e rimane quindi al terzo posto in classifica di campionato . Leggi tutte le parole in tv e in conferenza stampa di Gian Piero Gasperini e rivivi la diretta testuale del Corriere dello Sport-Stadio.

18:20

Il problema tiri in porta

"Tra Napoli e oggi solo 4 conclusioni in porta, quanto mi preoccupa? Non abbiamo subito tantissimo con il Napoli. È un momento del campionato in cui sono partite molto spezzettate, poco giocate, con palle lunghe e molto agonistiche. Bisogna anche adattarsi. Tsimikas e Ghilardi? Siete bravi voi a fare le pagelle", ha concluso in conferenza stampa l'allenatore della Roma

18:15

Cagliari energia, Roma in difficoltà

"Prima in tv stavo parlando di una partita diventata una battaglia. Non è corretto parlare di voglia e cuore, ma si parla di energia per il Cagliari. Anche in occasione del gol e dell'espulsione c'è un gesto molto forte di Folorunsho, anche in qualche altra situazione come con Palestra. Bisogna anche riconoscere quello. Non sono d'accordo sulla voglia o sulla mancanza di impegno. Abbiamo trovato delle difficoltà a giocare questo tipo di gara".

18:10

Le indicazioni a Pisilli e Ferguson

"Durante l’intervallo ho dato indicazioni a Pisilli e Ferguson. Se senza il rosso avrei fatto cambi diversi? Certo. È una partita nata così, provando a sfruttare le caratteristiche di Baldanzi, Soulé e Pellegrini, che in questo momento sono gli attaccanti che stanno meglio dal punto di vista della condizione. Ma non siamo stati bravi come squadra a metterli nelle condizioni migliori nel primo tempo, lo abbiamo fatto solo a sprazzi. Nel secondo tempo speravo potessimo migliorare nella qualità e nella costruzione del gioco. In panchina avevo giocatori che potevano determinare nel finale, ma l’espulsione ha cambiato tutti i piani e da lì è iniziata un’altra partita".

17:59

L'espulsione e il colloquio con l'arbitro e le soluzioni in attacco

"Non ho parlato con l'arbitro, non lo so. Dalle immagini sembra di sì, sembra da ultimo uomo. Avevo detto che sarebbe stata una settimana complicata. Se il problema della Roma può essere la prolificità dei centravanti dove ho provato più soluzioni? Il mercato di gennaio può dare una svolta? Secondo me è troppo presto per parlare di gennaio, ci sono tante partite. Quando sarà il momento si faranno delle analisi. Adesso non è il momento anche perché abbiamo un certo numero di giocatori davanti che cerchiamo di recuperare possibilmente al meglio. Speriamo di crescere il nostro rendimento, ma dipende anche dalla squadra. Oggi dovevamo fare meglio in disimpegno e nella costruzione per mettere i nostri condizioni di giocare con le loro caratteristiche. Siamo mancati in certe fasi, dobbiamo preoccuparci di questa situazione per le prossime gare"

17:51

Gasperini: "Troppo lenti, il Cagliari con grande energia"

"Cosa non mi è piacuto e cosa si poteva migliorare? La partita ha preso una piega chiara con l'espulsione e poi è diventata molto difficoltosa. Nel primo tempo è un po' quello che ci aspetatavamo anche se dovevamo adattarci meglio alle condizioni di vento, che hanno condizionato il match insieme alle grandi energie e grande agonismo che ha messo in campo il Cagliari. Noi abbiamo certificato di fare una partita più tecnica, non siamo stati bravissimi nelle uscite, eravamo più lenti e questo ha messo in difficoltà e non ci ha permesso di creare situazioni pericolose. Ma c'era sempre una possibilità nella gara di poterla giocare sotto questo aspetto e fare una partita migliore. L'espulsione ha cambiato chiaramente la gara e ci ha messo in una situazione di difficoltà e, a parte una situazione molto pericolosa, il Cagliari spingeva. Non abbiamo fatto male nella fase difensiva in 10, ma abbiamo commesso errori grossolani", ha detto Gasperini in conferenza stampa

17:46

Il mercato di gennaio

Gasperini non è contento, ma accetta il verdetto del campo. E anche quello dell'arbitro: "L'espulsione? La partita ha preso una certa piega con il rosso. Ma ho visto le immagini: era ultimo uomo. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, magari adattarci di più anche al vento. Non siamo stati bravi nelle uscite, c'era un Cagliari che ha giocato con il giusto spirito. Ma noi avremmo dovuto fare di più per fare giocare i nostri attaccanti per le loro caratteristiche". Anche dopo l'espulsione la Roma ci ha provato: "Il Cagliari spingeva, ma non abbiamo fatto male. Qualche errore peró l'abbiamo fatto". Gennaio e mercato? "Noi contiamo di recuperare quelli che sono fuori, non parliamo di gennaio".

17:37

Cagliari-Roma come una battaglia

"Era diventata una battaglia e non una partita di calcio, è stata spezzettata. Potevamo recuperare questa gara in undici, ma a volte capitano partite del genere. Il massimo che potevamo fare era portare la partita in porto, ma abbiamo commesso errori grossolani. La partita è stata giocata con grande impegno e in condizioni di difficoltà, ma non siamo riusciti ad adattarci", ha concluso Gasp

17:34

La Roma poteva fare di più

"La mia squadra è stata un po’ più indietro del solito? Il Cagliari giocava con le palle lunghe. Dovevamo fare qualcosa di più sul piano tecnico, ma non era facile perché le squadre di bassa classifica stanno producendo il massimo sforzo agonistico. Nel primo tempo potevamo fare meglio nonostante il controllo della gara. Ne secondo tempo c’erano tutte le condizioni per giocare al nostro livello tecnico, ma l’espulsione ha cambiato la partita", ha aggiunto a Dazn

17:27

L'entrata di Ferguson, Dybala ed El Aynaoui

"Il doppio cambio al 52'? In dieci la partita è diventata difficile, ma non abbiamo subito pericoli per un bel pezzo di gara. Era difficile costruire qualcosa di più, è diventata più una battaglia che una partita anche a causa del vento. Abbiamo commesso degli errori grossolani in fase difensiva che ci sono costati la partita come nel caso dell’espulsione e del gol. Poi in dieci è diventato più difficil", ha aggiunto il tecnico a Dazn

17:20

Gasperini sull'espulsione a Celik

"È già stato detto tutto. È abbastanza evidente e chiaro, a differenza di altre volte come domenica contro il Napoli", ha detto a Dazn

17:15

17:10

17:01

Il Cagliari batte la Roma

Quinta sconfitta in campionato per i giallorossi. I sardi non vincevano dallo scorso 13 settembre.

Unipol Domus di Cagliari