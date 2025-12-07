Folorunsho e Hermoso, scambio di insulti shock durante Cagliari-Roma: scoppia la rissa in campo

CAGLIARI - Atmosfera tesissima nel secondo tempo di Cagliari-Roma , match dell'Unipol Domus valido per la 14esima giornata di Serie A . Accade tutto al 78' con i giallorossi in dieci (rosso a Celik ) e i rossoblù in attacco alla ricerca del gol del vantaggio: dopo un'altra azione da urlo sull'out di destra, Palestra cade giù in area a contatto con Ghilardi ma l' arbitro Zufferli non concede il calcio di rigore per i ragazzi di Pisacane . Un episodio che accende Folorunsho da una parte e Hermoso dall'altra, entrambi ammoniti per proteste.

Folorunsho e Hermoso, scambio di insulti shock: cosa è successo

I due giocatori, visibilmente nervosi, entrano a contatto e se ne dicono di tutti i colori. Ne nasce un clamoroso scambio di insulti. L'ex centrocampista del Verona, che aveva provocato il rosso a Celik a inizio ripresa con un inserimento da applausi, perde le staffe e si rivolge così al difensore spagnolo della Roma: "Tua madre fa i boc****, quella tr*** di tua madre, tua madre fa i boc*****, quella put****". Il gioco poi riprende regolarmente, nonostante i due protagonisti continuino a battibeccarsi anche a distanza.