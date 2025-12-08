De Rossi vince ancora: Malinovskyi e Norton-Cuffy stendono l'Udinese, blitz Genoa

Malinovskyi glaciale dal dischetto, Genoa al riposo in vantaggio

Parte bene il Genoa con il solito, scatenato, Norton-Cuffy: punta Zemura, dribbla e tira col mancino non trovando lo specchio della porta. con il mancino ma la palla termina fuori. L'Udinese replica con un contropiede spinto da Zaniolo, tempestiva l'apertura per Rui Modesto, che va alla conclusione, deviata in calcio d'angolo. Al 34' Genoa in vantaggio su calcio di rigore, concesso per fallo in uscita bassa di Okoye su Colombo. Dal dischetto non sbaglia Malinovskyi, botta a incrociare e palla in fondo alla rete. Si va al riposo sul risultato di Udinese-Genoa 0-1.

Piotrowski, primo gol in Serie A. Decide Norton-Cuffy: Udinese-Genoa 1-2

Si riparte con l'Udinese che spinge alla ricerca del pareggio: Bertola si infrange per due volte contro Leali, che non può nulla al 65' su Piotrowski. Un gran gol il suo. Azione iniziata da un'apertura di Solet per Rui Modesto, l'esterno serve in area il centrocampista polacco che con apre il piattone e festeggia il suo primo gol in Serie A. Dritto all'incrocio dei pali. Ma non è finita perché all'83' Norton-Cuffy chiude un contropiede magistrale, orchestrato a tutta velocità, rifinito da un velo di Messias e perfezionato con l'assist di Ekuban. Nel finale Leali è un muro davanti a Lovric. Vince il Genoa: 2-1 all'Udinese.