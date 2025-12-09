Corriere dello Sport.it
martedì 9 dicembre 2025
Serie A in tv, oltre 6 milioni di spettatori su Dazn: il boom con Napoli-Juve

La 14esima giornata si chiude con un risultato di rilievo. Determinante il big match del Maradona tra Conte e Spalletti: i dettagli
2 min
TagsSerie ANapoli-Juve

ROMA - La 14esima giornata di Serie A Enilive su Dazn si chiude con un grande risultato: sono stati infatti sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.576.336), dato che la posiziona come la seconda miglior giornata del girone d'andata attualmente in corso.

Serie A in tv, il boom con Napoli-Juve

A incidere in modo determinante sugli ascolti è stato il big match dello stadio 'Maradona' tra il Napoli e la Juventus (la sfida tra Conte e Spalletti è andata in scena domenica 7 dicembre nel posticipo serale). L'atteso confronto tra azzurri e bianconeri ha infatti totalizzato 1.808.105 spettatori, superando nettamente i due match della scorsa stagione - l'andata all'Allianz Stadium, terminata 0-0 (con 1.419.296 spettatori) e il ritorno, conclusosi con il successo in rimonta di Lukaku e compagni per 2-1 (1.566.746) - entrambi giocati di sabato alle ore 18:00.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

