Serie A in tv, oltre 6 milioni di spettatori su Dazn: il boom con Napoli-Juve
ROMA - La 14esima giornata di Serie A Enilive su Dazn si chiude con un grande risultato: sono stati infatti sfiorati i 6,6 milioni di spettatori complessivi (6.576.336), dato che la posiziona come la seconda miglior giornata del girone d'andata attualmente in corso.
Serie A in tv, il boom con Napoli-Juve
A incidere in modo determinante sugli ascolti è stato il big match dello stadio 'Maradona' tra il Napoli e la Juventus (la sfida tra Conte e Spalletti è andata in scena domenica 7 dicembre nel posticipo serale). L'atteso confronto tra azzurri e bianconeri ha infatti totalizzato 1.808.105 spettatori, superando nettamente i due match della scorsa stagione - l'andata all'Allianz Stadium, terminata 0-0 (con 1.419.296 spettatori) e il ritorno, conclusosi con il successo in rimonta di Lukaku e compagni per 2-1 (1.566.746) - entrambi giocati di sabato alle ore 18:00.