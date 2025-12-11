Pisa e Verona, revocato il divieto di trasferta per i tifosi: i dettagli

I tifosi di Verona e Pisa potranno tornare a seguire le proprie squadre in trasferta. Revocato il divieto, per tre mesi, disposto lo scorso 21 ottobre in seguito agli incidenti che avevano caratterizzato il prepartita del match di campionato tra toscani e veneti. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno attraverso un comunicato ufficiale.

Stop al divieto di trasferta per i tifosi di Verona e Pisa, il decreto del Ministero dell'Interno

Nella nota a firma del Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, si legge: "Visto il decreto del 21 ottobre 2025 con il quale è stato disposto la chiusura, per mesi tre, dei settori ospiti degli impianti sportivi dove le società "Hellas Verona" e "Pisa" disputano gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri e per il medesimo periodo, nei confronti delle persone residenti nelle Provincie di Verona e Pisa;

Considreata l'istanza della Lega serie A che, sulla scorta delle richieste delle due società Hellas Verona e Pisa, nel richiedere il riesame del provvedimento adottato, ha evidenziato la consapevolezza dell'errata condotta delle proprie tifoserie;

Valutato che le suddette società hanno evidenziato il corretto comportamento tenuto da quelle tifoserie nelle partite del corrente campionato denotando un concreto ravvedimento per quanto accaduto;

Considerato che le Questure di Verona e Pisa hanno confermato quanto sopra indicato, comunicando che le condotte poste in essere dai supporter di Hellas Verona e Pisa nel periodo trascorso, nelle partite casalinghe, non hanno evidenziato alcuna criticità;

Valutato l'impegno dei due club a mitigare i rischi connessi agli impegni futuri; che entrambe le tifoserie hanno già scontato tre giornate di divieto di trasferte;

Ritenuto alla luce di quanto sopra evidenziato, attenuato il pericolo di turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art 7 bis.1 della legge n. 401/89.

Decreta Per i motivi di cui in premessa, e a revisione del decreto del 21 ottobre 2025, è disposta la sospensione degli effetti del provvedimento di chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi dove le società "Hellas Verona" e "Pisa" disputano gli incontri in trasferta, nonché il divieto della vendita di titoli di accesso ai medesimi impianti sportivi, per gli stessi incontri e per il medesimo periodo, nei confronti delle persone residenti nelle Provincie di Verona e Pisa".