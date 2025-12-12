Simonelli su Milan-Como in Australia: "Non è un'ipotesi tramontata"

La possibilità di disputare Milan -Como a Perth è ancora aperta. A confermarlo è il presidente della Lega Serie A , Ezio Simonelli , al termine dell’assemblea odierna. Secondo il numero uno della Lega, il progetto non è stato accantonato, anche se restano alcuni passaggi da definire.

Serie A, le parole di Simonelli su Milan-Como in Australia

“Milan-Como a Perth non è tramontata ma in itinere. Abbiamo avuto pareri favorevoli da Figc, Uefa, Australia. L'Asian Football Confederation (Afc) è l'unica a non aver dato parere favorevole 'clean' ma con due condizioni talmente impraticabili è come se non ci fossero. Tam quam non esset. Quindi abbiamo chiesto alla Fifa di dare una risposta finale. Vedrò Infantino a Doha a giorni, poi se la Fifa dirà che se la partita non s'ha da fare ne prenderemo atto. Non mi sbilancio dicendo che sicuramente si giocherà a Perth, non do giudizi ma dico che il percorso è ancora attivo. Dead Line? Potrebbe essere questo incontro del 18 con la Fifa”, ha spiegato Simonelli.

"Non riteniamo accettabili le richieste di..."

Il presidente ha chiarito anche quali siano le condizioni imposte dall’Afc, giudicate del tutto inapplicabili: “Non riteniamo accettabili le richieste perché è impossibile andare a giocare una partita di campionato italiano senza definirla tale. Come pure andare a giocare in Australia senza usare i nostri arbitri. A breve andremo in Arabia Saudita, cioè nel territorio asiatico, a giocare la Supercoppa con arbitri italiani. Forse ha preso un abbaglio”, ha aggiunto. Al momento, dunque, la Lega resta in attesa della decisione finale della FIFA, che potrebbe arrivare nel meeting del 18 dicembre.