Dove vedere Parma-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

La squadra di Carlos Cuesta ospita l'undici di Maurizio Sarri in occasione della quindicesima giornata di Serie A: le probabili scelte dei due allenatori
parmaLazioSerie A

La Lazio di Maurizio Sarri fa visita al Parma di Carlos Cuesta in occasione della 15esima giornata di Serie A, a meno di una settimana dal pareggio maturato all'Olimpico contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Per i biancocelesti, l'obiettivo è non perdere ulteriore terreno dal treno europeo, mentre i ducali sono chiamati a conquistare un risultato positivo per dare continuità alla vittoria di Pisa e tenere a debita distanza la zona retrocessione.

Parma-Lazio, l'orario

Parma-Lazio andrà in scena oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 18 allo stadio "Ennio Tardini".

Dove vedere Parma-Lazio in diretta tv

Parma-Lazio sarà trasmessa in diretta in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Parma-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. Download dell'omonima applicazione mobile disponibile su Play Store e App Store. Una volta scaricata l'app, sarà possibile sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma ed effettuare il login, prima di selezionare l'evento di riferimento. Potrete seguire la sfida del "Tardini" in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Cuesta e Sarri

PARMA (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabé, Keita, Sorensen; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

A disposizione: Guaita, Rinaldi, Troilo, Lovik, Ordonez, Trabucchi, Estevez, Plicco, Cutrone, Almqvist, Begic, Oristanio, Djuric.

Indisponibili: Frigan, Suzuki, Ndiaye, Circati. Squalificati: -. Diffidati: -.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Provstgaard, Lazzari, Tavares, Vecino, Dele-Bashiru, Belahyane, Noslin, Pedro, Dia.

Indisponibili: Isaksen, Rovella. Squalificati: Gila. Diffidati: Guendouzi.

 

