Dove vedere Torino-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Il Torino torna in campo sei giorni dopo la sconfitta contro il Milan . Lo fa sempre in casa, dopo una settimana che ha visto un cambio in dirigenza, con il ritorno di Petrachi e l'esonero di Vagnati . Contro ci sarà la Cremonese di due ex, Davide Nicola e Sanabria. L'attaccante è tornato al gol nell'ultima giornata.

Torino-Cremonese, l'orario

Torino-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Dove vedere Torino-Cremonese in diretta tv

Torino-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Torino-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.