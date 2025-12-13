Dove vedere Torino-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
Il Torino torna in campo sei giorni dopo la sconfitta contro il Milan. Lo fa sempre in casa, dopo una settimana che ha visto un cambio in dirigenza, con il ritorno di Petrachi e l'esonero di Vagnati. Contro ci sarà la Cremonese di due ex, Davide Nicola e Sanabria. L'attaccante è tornato al gol nell'ultima giornata.
Torino-Cremonese, l'orario
Torino-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.
Dove vedere Torino-Cremonese in diretta tv
Torino-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Torino-Cremonese, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazoni di Baroni e Nicola
TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni
A disposizione: Paleari, Popa, Tameze, Masina, Dembelé, Biraghi, Lazaro, Gineitis, Anjorin, Ilkhan, Ilic, Aboukhlal, Njie, Ngonge, Adams.
Indisponibili: Schuurs. Squalificati: -. Diffidati: Casadei.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Lordkipanidze, Vazquez, Johnsen, Moumbagna, Sanabria.
Indisponibili: Collocolo, Faye, Folino, Grassi, Sarmiento. Squalificati: -. Diffidati: Payero
