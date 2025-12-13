Corriere dello Sport.it
sabato 13 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Torino-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario

Il match tra la squadra di Baroni e quella di Nicola apre il sabato della quindicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni
TagsSerie AcremoneseTorino

Il Torino torna in campo sei giorni dopo la sconfitta contro il Milan. Lo fa sempre in casa, dopo una settimana che ha visto un cambio in dirigenza, con il ritorno di Petrachi e l'esonero di Vagnati. Contro ci sarà la Cremonese di due ex, Davide Nicola e Sanabria. L'attaccante è tornato al gol nell'ultima giornata.

Torino-Cremonese, l'orario

Torino-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Dove vedere Torino-Cremonese in diretta tv

Torino-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Torino-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazoni di Baroni e Nicola

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. Allenatore: Baroni

A disposizione: Paleari, Popa, Tameze, Masina, Dembelé, Biraghi, Lazaro, Gineitis, Anjorin, Ilkhan, Ilic, Aboukhlal, Njie, Ngonge, Adams.

Indisponibili: Schuurs. Squalificati: -. Diffidati: Casadei. 

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.
A disposizione: Silvestri, Nava, Ceccherini, Zerbin, Valoti, Floriani Mussolini, Lordkipanidze, Vazquez, Johnsen, Moumbagna, Sanabria. 
Indisponibili: Collocolo, Faye, Folino, Grassi, Sarmiento. Squalificati: -. Diffidati: Payero 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Il Torino torna in campo sei giorni dopo la sconfitta contro il Milan. Lo fa sempre in casa, dopo una settimana che ha visto un cambio in dirigenza, con il ritorno di Petrachi e l'esonero di Vagnati. Contro ci sarà la Cremonese di due ex, Davide Nicola e Sanabria. L'attaccante è tornato al gol nell'ultima giornata.

Torino-Cremonese, l'orario

Torino-Cremonese andrà in scena oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino.

Dove vedere Torino-Cremonese in diretta tv

Torino-Cremonese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Torino-Cremonese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Torino, torna PetrachiL'ultima vittoria della Cremonese
1
Dove vedere Torino-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazoni di Baroni e Nicola

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS