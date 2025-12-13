Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta-Cagliari, l'orario

Atalanta-Cagliari andrà in scena oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv

Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Atalanta-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.