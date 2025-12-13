Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo la vittoria in Champions League ottenuta in settimana contro il Chelsea, l'Atalanta torna in campo in campionato per riscattare il ko contro il Verona. Contro, il Cagliari di Pisacane, che vuole sfruttare l'onda lunga del successo ottenuto contro la Roma nell'ultimo turno.
Atalanta-Cagliari, l'orario
Atalanta-Cagliari andrà in scena oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv
Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno e Sky Sport 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.
Atalanta-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, NowTV e Sky Go. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le formazoni ufficiali di Palladino e Pisacane
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. Allenatore: Palladino
A disposizione: Rossi, Sportiello, Kolasinac, Bernasconi, Ahanor, Musah, Pasalic, Brescianini, Sulemana, Samardzic, Maldini, Krstovic.
Indisponibili: Bellanova, Scalvini, Bakker. Squalificati: - Diffidati: -.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Luperto, Rodriguez, Obert; Adopo, Deiola, Folorunsho; Palestra, S.Esposito, Gaetano. Allenatore: Pisacane
A disposizione: Radunovic, Ciocci, Pintus, Di Pardo, Idrissi, Rog, Liteta, Prati, Mazzitelli, Kilicsoy, Luvumbo, Borrelli, Pavoletti.
Indisponibili: Mina, Ze’ Pedro, Felici, Belotti-. Squalificati: -. Diffidati: Prati.
