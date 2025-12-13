Spalletti carica la Juve: “La presenza di Elkann fa piacere. Noi dobbiamo onorare il passato”

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Juventus . L'allenatore dei bianconeri ha subito commentato le parole di John Elkann dopo il rifiuto dell'offerta di Tether : "Anche se sono arrivato da poco tempo, posso coinvolgere tutta la squadra. Fa piacere sentire ancora la forza e la passione di John Elkann e della famiglia per questo club. D à a noi dare forma e sostanza a questa passione onorando il passato e costruendo il futuro dello stesso livello e anche migliore come ci ha detto Elkann quando ci è venuto a trovare".

Juve, la conferenza di Spalletti in vista del Bologna

Poi, sulle condizioni di Bremer e Rugani: "Rugani si può usare in maniera ridotta. Bremer ha questa disponibilità però si vede che ha bisogno di tempo, bisogna andarci cauti per non metterlo in difficoltà. Modulo? Io mi stupisco ancora quando sento parlare di schemi in campo e caselle in campo. Nel calcio attuale è cambiato non vinci occupando posizioni ma gli spazi. Ormai si va all'uno contro uno a tutto campo e bisogna adattarsi a questo calcio".

Le parole su Italiano e non solo

"Bisogna fare i complimenti al Bologna - ha continuato - a chi lo allena e chi lo ha costruito, sta facendo vedere di avere grande qualità e sanno dove vogliono andare. Italiano? Si può imparare qualcosa e secondo è uno dei più forti che abbiamo. Io ho detto a tutti di prendere Italiano, non solo a De Laurentiis". Infine, sulle difficoltà degli scontri diretti: "Probabilmente la personalità è un elemento fondamentale nel calcio. Se una volta aveva personalità chi rischiava la giocata ora ci vuole nell'accettare la partita a tutto campo, nell'andare a indirizzarli negli spazi dove tu vuoi al di là del gesto tecnico [...] Non mi convincerete a non aspettarmi grande cose da questa squadra, nessuno mi convincerà che non sono bravi. Non mi convincerete a non pensare che supereremo questi limiti".