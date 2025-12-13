John Elkann dopo il rifiuto dell'offerta di Tether: "La Juve, la nostra storia e i nostri valori non sono in vendita"

TORINO - Non solo il comunicato di Exor , con cui la holding proprietaria della Juve ha annunciato di aver rifiutato l'offerta di Tether : John Elkann ha voluto 'metterci la faccia', spiegando in un video pubblicato sul sito ufficiale del club i motivi che hanno portato a questa decisione.

John Elkann parla in un video: "La Juve non è in vendita"

"La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola - sottolinea il presidente di Exor, nipote dell'avvocato Giovanni Agnelli - perché nel corso di un secolo quattro generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo, la Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande: la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e a guardare al futuro, per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori - conclude Elkann nel video - non sono in vendita".