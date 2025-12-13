Juve, comunicato Exor: "Respinta l'offerta di Tether, pienamente impegnati nel club"

Juve, respinta l'offerta di Tether: la nota di Exor

È quanto si legge in una nota della stessa holding proprietaria del club: "Exor annuncia che il proprio Consiglio di Amministrazione ha respinto all'unanimità la proposta non sollecitata presentata da Tether Investments per l'acquisizione tutte le azioni di Juventus Football Club detenute da Exor", si legge nel comunicato. "Exor ribadisce quanto già dichiarato più volte in precedenza, ovvero che non ha alcuna intenzione di cedere alcuna quota in Juventus a terzi, inclusa, ma non solo, la società salvadoregna Tether. La Juventus è un club storico e di successo, di cui Exor e la famiglia Agnelli sono azionisti stabili e orgogliosi da oltre un secolo, che continuano ad essere pienamente impegnati nei confronti del Club, supportando il nuovo management team nell'attuazione di una chiara strategia volta a ottenere importanti risultati sia sul campo che fuori".

Le parole di Buffon sulla Juve e su John Elkann

Della 'sua' Juve e dell'offerta di Tether ha parlato anche l'ex portiere ed ex capitano bianconero Gigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale: "Ho visto che è arrivata un'offerta importante, ma non mi sembra di aver visto che John Elkann o la famiglia Agnelli abbiano messo la Juve in vendita. Questa è la cosa principale - ha sottolineato Buffon da 'Atreju', la kermesse di Fdi in corso a Roma - . Secondariamente penso che stiamo parlando di una storia vincente di 102 anni che in certi momenti può avere delle problematiche. A dispetto di tutto questo, credo che il tifoso della Juve debba essere orgoglioso e debba riconoscere sempre il merito e la felicità di essere riconoscibili attraverso la famiglia Agnelli e in questo caso John Elkann".