BERGAMO - Dopo l'impresa in Champions League contro il Chelsea, la cura di Palladino fa effetto anche in campionato: la sua Atalanta batte 2-1 il Cagliari di Pisacane e torna ad avvicinarsi alla parte sinistra della classifica, finora troppo lontana rispetto alle aspettative. Sugli scudi Scamacca, autore di due gol: uno magnifico e uno fortunoso. Palladino inizialmente si affida a Djimsiti al centro della difesa, al posto dell’influenzato Hien, mentre sulla sinistra c’è Bernasconi in vece dell’infortunato Bellanova. Davanti è confermato il tridente con De Ketelaere e Lookman dietro a Scamacca. Pisacane invece schiera un Cagliari identico a quello che ha battuto la Roma: non ci sono Mina e Ze Pedro, seconda di fila da titolare per il 20enne difensore centrale uruguaiano Rodriguez.

ATALANTA-CAGLIARI 2-1, TABELLINO E STATISTICHE

Scamacca, gol di tacco

L’Atalanta sblocca l'equilibrio all’11’: spunto di Lookman e potente diagonale a rete di Zappacosta, deviato di tacco da Scamacca, che regala un gol magico al popolo della New Balance Arena. Per l’attaccante romano è la terza gara a rete consecutiva tra campionato e Champions. Al 39’ Scamacca cerca il bis, su assist di De Ketelaere, ma il suo destro è parato da Caprile, che poco dopo è super su un fendente di Lookman, mentre la ribattuta a rete di De Ketelaere è salvata in angolo da Obert. Il primo tempo si chiude con una ghiottissima occasione del Cagliari per l'1-1: il colpo di testa di Borrelli, indisturbato in area atalantina, sfiora però il palo di Carnesecchi.

Gaetano gol, poi ancora Scamacca

Il secondo tempo fila via inizialmente senza grandi emozioni, ma non manca una brutta notizia per Palladino, che dopo una decina di minuti perde Djimsiti per infortunio: al suo posto entra il 17enne Ahanor, all'ottava presenza in Serie A. Lookman e Scamacca hanno un paio di fiammate, ma senza risultato, così il Cagliari pareggia al 75': splendido "dai e vai" tra il nuovo entrato Gaetano, che inizia la triangolazione di tacco, e Sebastiano Esposito, che gli restituisce la palla con un esterno morbido. L'ex trequartista del Napoli conclude l'azione battendo Carnesecchi in uscita con un tocco elegante e segnando il suo secondo gol di fila dopo quello decisivo alla Roma. L'Atalanta però ci mette 6 minuti per tornare in vantaggio: Scamacca colpisce ancora, stavolta con una bella dose di fortuna; su cross di Samardzic, entrato da un minuto, il numero 9 nerazzurro prima liscia la mezza rovesciata di destro, poi ci riprova colpendo male il pallone, che gli finisce sul sinistro e poi tra le gambe di Caprile. Al 93' Luvumbo pareggia, ma l'arbitro Di Marco di Ciampino annulla correttamente per un netto fuorigioco di rientro di Folorunsho, autore dell'assist. Passano una manciata di secondi e l'Atalanta può finalmente festeggiare la seconda vittoria nelle ultime 11 gare di campionato. Il Cagliari, invece, vede già sfumare l'entusiasmo per il convincente successo di domenica scorsa sulla Roma.

