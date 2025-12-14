Corriere dello Sport.it
domenica 14 dicembre 2025
Dove vedere Bologna-Juve in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita: ecco le probabili formazioni
Serie A Bologna Juventus

Bologna-Juventus è l'ultima partita di questa domenica di Serie A: entrambe vogliono la vittoria per mantenere il ritmo e recuperare le prime posizioni.

Bologna-Juve, l'orario

Bologna-Juve andrà in scena oggi, domenica 14 dicembre, alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Juve in diretta tv

Bologna-Juve sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox e TIMVISION Box.

Bologna-Juve, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile é scaricabile gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibile tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Serie A in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Heggem, Lucumì, Miranda; Moro, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Dallinga. Allenatore: Italiano

A disposizione: 25 Pessina, 82 Franceschelli, 2 Holm , 22 Lykogiannis, 29 De Silvestri, 75 Markovic, 4 Pobega, 77 Sulemana, 80 Fabbian, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 17 Immobile, 30 Dominguez.

Indisponibili: Skorupski, Casale, Vitik, Freuler

Squalificati: -

JUVENTUS (3-4-3): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti

1 Perin, 42 Scaglia, 3 Bremer, 24 Rugani, 40 Rouhi, 44 Pedro Felipe, 32 Cabal, 25 João Mário, 17 Adzic, 21 Miretti, 18 Kostic, 11 Zhegrova, 20 Openda.

Indisponibili: Milik, Pinsoglio, Vlahovic, Gatti.

Squalificati: - Diffidati: Koopmeiners

 

 

 

 

 

