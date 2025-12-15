Un'idea di Juve

La Juve si riavvicina alla zona Champions e lo fa con merito. Non è una Juve irresistibile, ma certamente migliore di quelle che avevamo visto fin qui. C’è un’idea, una buona idea. Il Bologna le resta aggrappato nonostante la sconfitta: è stato meno brillante del solito, specie dopo averlo visto dominare a Vigo.

Al Dall’Ara s’è giocato comunque a calcio, e questa è una gran bella cosa, una confortante anomalia. Mi è piaciuta soprattutto la Juve del primo tempo: è l’avversario che ha messo maggiormente in difficoltà il Bologna quest’anno. Spalletti - l’ho riconosciuto nei suoi dialoghi da panchina a panchina - sta arrivando alle titolarità non dico definitive ma quasi, gli manca Vlahovic poiché David non lo soddisfa per movimenti e efficacia, mentre Openda resta un mistero della fede negli algoritmi. Anche se quando è entrato ha fatto bene.

Rispetto a giovedì sera, Italiano ha cambiato sei giocatori, ma nella prima frazione ha subìto un po’ il dinamismo di Conceição e McKennie, oltre alla mancanza di tono di Ferguson (un mistero la sua involuzione) e Dallinga. Non a caso i primi sostituiti, ma in condizione di svantaggio. Condizione che è peggiorata con l’espulsione di Heggem, uno dei due centrali superstiti. Sempre che anche Lucumi non debba fermarsi.

Pensierino da quinta elementare. L’Inter non sa pareggiare. Ma sa perdere, così come il Napoli e la Roma, impegnata stasera col Como per recuperare punti e posizioni. Chi sa prenderle sa anche vincere però. Il Milan non è facile alla sconfitta, ma brucia troppi punti con neopromosse, piccole e medie e insomma il campionato non sarà spettacolare - non lo è - ma perlomeno è avvincente. Nella zona alta perché laggiù c’è chi si sente spacciato.

Con questo Bologna non riesco proprio a prendermela: sta facendo cose importanti e in una stagione come questa, di superiorità alternate, può continuare a divertire la sua gente.

PS. Dopo la vittoria di Bologna, Tether ha aumentato l’offerta di 100 euro.