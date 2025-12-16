Lazio, due giornate a Basic: la decisione del Giudice sportivo

Due giornate a Basic "per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", questo si legge nel comunicato ufficiale del Giudice sportivo. Il centrocampista della Lazio è stato espulso dall'arbitro Marchetti, lasciando i suoi in nove, per un fallo di reazione su Estevez del Parma e, quindi, dovrà saltare le prossime due partite di campionato contro la Cremonese all'Olimpico (20 dicembre) e l'Udinese in trasferta (27/12). Una difficoltà in più per Sarri, già alle prese con diversi infortunati e che dovrà rinunciare anche al capitano Zaccagni, espulso sempre a Parma e quindi squalificato per la prossima giornata.