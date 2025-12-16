Lazio, due giornate a Basic: la decisione del Giudice sportivo
Due giornate a Basic "per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", questo si legge nel comunicato ufficiale del Giudice sportivo. Il centrocampista della Lazio è stato espulso dall'arbitro Marchetti, lasciando i suoi in nove, per un fallo di reazione su Estevez del Parma e, quindi, dovrà saltare le prossime due partite di campionato contro la Cremonese all'Olimpico (20 dicembre) e l'Udinese in trasferta (27/12). Una difficoltà in più per Sarri, già alle prese con diversi infortunati e che dovrà rinunciare anche al capitano Zaccagni, espulso sempre a Parma e quindi squalificato per la prossima giornata.
Squalifica e ammenda per Fabregas
Il Giudice Sportivo ha squalificato e multato l'allenatore del Como, Fabregas, con un'ammenda di €5.000,00 "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria".
Società sanzionate
Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 39° del secondo tempo, nel proprio settore, acceso numerosi fumogeni che costringevano l'Arbitro a interrompere la gara per circa un minuto e mezzo, per avere, inoltre, al termine della gara colpito un Assistente con due monete, senza conseguenze lesive; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 7000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della
gara, lanciato numerosi petardi e fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5000,00: alla Soc. UDINESE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, intonato un coro becero nei confronti della squadra avversaria.
Ammenda di € 4000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre bottigliette e numerosi bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 46° del primo tempo, lanciato un petardo nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. HELLAS VERONA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa due minuti l'inizio del secondo tempo.
Ammenda di € 2000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.
Calciatori sanzionati
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €10.000,00
BASIC Toma (Lazio): per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
HEGGEM Torbjørn Lysaker (Bologna): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.
ZACCAGNI Mattia (Lazio): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BELGHALI Rafik (Hellas Verona): per proteste nei confronti degli ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).
FRESE Martin Sonder (Hellas Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
GASPAR Kialonda (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).
KOOPMEINERS Teun (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PAYERO Martin Ismael (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
THORSTVEDT Kristian (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
MUHAREMOVIĆ Tarik (Sassuolo)
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BARELLA Nicolò (Inter)
DE SILVESTRI Lorenzo (Bologna)
PRIMA SANZIONE
SABELLI Stefano (Genoa)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
MIRANDA GONZALEZ Juan (Bologna)
NÚÑEZ GESTOSO Unai (Hellas Verona)
VINÍCIUS FRANÇA LIMA Wesley (Roma)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
AKANJI Manuel (Inter)
EKHATOR Osayuki Jeff (Genoa)
GUÐMUNDSSON Albert (Fiorentina)
PAZ MARTINEZ Nicolas (Como)
TUTU ADDAI Jarden (Como)
ZANIOLO Nicolò (Udinese)
SECONDA SANZIONE
ALI MOHAMED ELMUSRATI Almoatasembellah (Hellas Verona)
BARBIERI Tommaso (Cremonese)
BISSECK Yann Aurel (Inter)
CALABRESI Arturo (Pisa)
EL SHAARAWY Stephan (Roma)
ESTEVEZ ALVAREZ Nahuel (Parma)
FADERA Alieu (Sassuolo)
MORENTE OLIVA Jose Antonio (Lecce)
PEDERSEN Marcus Holmgren (Torino)
VALERI Emanuele (Parma)
PRIMA SANZIONE
CANCELLIERI Matteo (Lazio)
KAKARI Ibrahim Sulemana (Bologna)
LOFTUS-CHEEK Ruben Ira (Milan)
NIASSE Cheikh Ahmet Tidian (Hellas Verona)
RODRÍGUEZ CAMEJO Juan Martin (Cagliari)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
MANCINI Gianluca (Roma)
RAMON NAVEROS Jacobo (Como)
AMMONIZIONE
TERZA SANZIONE
GAETANO Gianluca (Cagliari)
PRIMA SANZIONE
BERNASCONI Lorenzo (Atalanta)
Due giornate a Basic "per avere, al 32° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito al fianco, con l'avambraccio e a pugno chiuso, un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale", questo si legge nel comunicato ufficiale del Giudice sportivo. Il centrocampista della Lazio è stato espulso dall'arbitro Marchetti, lasciando i suoi in nove, per un fallo di reazione su Estevez del Parma e, quindi, dovrà saltare le prossime due partite di campionato contro la Cremonese all'Olimpico (20 dicembre) e l'Udinese in trasferta (27/12). Una difficoltà in più per Sarri, già alle prese con diversi infortunati e che dovrà rinunciare anche al capitano Zaccagni, espulso sempre a Parma e quindi squalificato per la prossima giornata.
Squalifica e ammenda per Fabregas
Il Giudice Sportivo ha squalificato e multato l'allenatore del Como, Fabregas, con un'ammenda di €5.000,00 "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un collaboratore della squadra avversaria".