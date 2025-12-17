Sozza è l'arbitro di Juve-Roma. Pairetto dirige la Lazio all'Olimpico
Attesa alle stelle per Juve-Roma, il piatto forte della 16ª giornata di campionato, in programma sabato alle 20.45 a Torino. L'arbitro del big match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Tocca a lui dirigere il grande classico del calcio italiano, la sfida tra i bianconeri di Spalletti e i giallorossi di Gasperini. Come assistenti Baccini e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Ghersini e Mazzoleni.
Arbitri, Pairetto con la Lazio e Mariani a Firenze
Il weekend si gioca senza le quattro squadre impegnate nella final four di Supercoppa (Bologna, Inter, Napoli e Milan). Sabato, alle ore 18 in punto, in agenda c'è anche Lazio-Cremonese, affidata a Luca Pairetto di Nichelino. Domenica le altre quattro gare di campionato: alle 12.30 Cagliari-Pisa (Fourneau di Roma), alle 15 Sassuolo-Torino (Calzavara di Varese), alle 18 Fiorentina-Udinese (Mariani di Aprilia) e alle 20.45 Genoa-Atalanta (Abisso di Palermo).