Sozza è l'arbitro di Juve-Roma. Pairetto dirige la Lazio all'Olimpico 

Attesa alle stelle per Juve-Roma, il piatto forte della 16ª giornata di campionato, in programma sabato alle 20.45 a Torino. L'arbitro del big match sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Tocca a lui dirigere il grande classico del calcio italiano, la sfida tra i bianconeri di Spalletti e i giallorossi di Gasperini. Come assistenti Baccini e Perrotti, il quarto ufficiale di gara Sacchi e gli arbitri Var Ghersini e Mazzoleni.