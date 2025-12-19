Dove vedere Bologna-Inter in tv? Mediaset, Rai o Dazn, orario

Il Napoli di Antonio Conte attende in finale la vincente di Bologna-Inter , seconda semifinale di questa edizione della Supercoppa Italiana . La squadra di Vincenzo Italiano , detentrice dell'ultima Coppa Italia, sfida la formazione allenata da Cristian Chivu , seconda forza della Serie A 2024/25 e in testa all'attuale classifica con 33 punti all'attivo.

Bologna-Inter, l'orario

La semifinale Bologna-Inter andrà in scena oggi, venerdì 19 dicembre, alle ore 20 (italiane) al "King Saud University Stadium" di Riyadh.

Dove vedere Bologna-Inter in diretta tv

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta tv in chiaro in esclusiva su Italia Uno.

Bologna-Inter, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Mediaset Infinity, tramite app e browser, e sul portale mediasetinfinity.mediaset.it, dove sarà possibile accedere gratuitamente alla sezione dedicata agli eventi in diretta. Potrete seguire la semifinale della Supercoppa Italiana live su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.