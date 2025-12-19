Bologna-Inter diretta semifinale Supercoppa Italiana: segui la partita di oggi LIVE

19:50

Cerimonia d'apertura prima di Bologna-Inter

Gioco di luci a Riyadh, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Bologna-Inter. In corso la cerimonia d'apertura, come accaduto ieri nel pre gara di Napoli-Milan.

19:44

Bologna-Inter, arbitra Chiffi di Padova

A Riyadh, stasera arbitrerà il Sig. Chiffi della sezione di Padova, coadiuvato dal tandem Rossi-Fontemurato. Ruolo di Quarto Ufficiale affidato a Dionisi, mentre al Var agiranno Maresca e Pezzuto.

19:34

Buffon: "Convinti di andare al Mondiale, abituato a sopportare la pressione"

Buffon ai microfoni di Mediaset prima di Bologna-Inter: "Stiamo vivendo un evento entusiasmante. Mi aspetto una partita aperta. Il Bologna è una squadra che dà intensità alla partita, cerca di fare la gara senza calcoli. L'Inter ama far la gara, ci sarà da divertirsi. Stage? Sarebbe importante. Fattibile? Sappiamo che è complicato perché c'è un calendario che difficilmente ce lo potrà permettere. Il mister è stato sempre un lottatore, in ogni sfida si è sempre inventato un qualcosa. Magari una cena o qualcos'altro con i ragazzi. L'attesa per i playoff? La sto vivendo con serenità e senso di responsabilità. Pressione? Ho fatto una vita avendola da portiere, ora con una età e maturità diversa ce l'ho. Ma sono abituato, come i giocatori a vivere determinate pressioni e responsabilità. Conta sbagliare il meno possibile. Abbiamo i campioni che possono portarci al mondiale. Serve convinzione".

19:29

Materazzi: "Non mi aspettavo Lautaro fuori"

Materazzi ai microfoni di Mediaset prima di Bologna-Inter: "Non mi aspettavo Lautaro fuori, ma gli attaccanti sono tutti forti, Chi gioca è all'altezza. L'Inter è la più forte? Lo sta dimostrando, dopo ogni caduta ha dimostrato di saper risalire e promette bene".

19:25

Marotta prima di Bologna Inter: "Qui per essere protagonisti. Mercato? Non escludo nulla"

Il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Mediaset: "Siamo qui per essere protagonisti. Vogliamo superare il Bologna. Sappiamo che è un avversario ostico. Mercato? Non escludo nulla, ci sarà un confronto con Baccin e Ausilio. Dobbiamo fare i conti con qualche infortunio, ma spesso non ci sono giocatori che possono garantire qualcosa di superiore a quello che abbiamo. Siamo fieri di aver scelto Chivu. Ci va dato il merito di aver avuto il coraggio di affidargli la panchina dell'Inter. Eravamo consapevoli di avere a che fare con un professionista che sa applicare moduli di allenamento, cultura del lavoro, per fare molto bene. Dobbiamo confrontarci con i mesi negativi. Prima vi valutare un modello bisogna avere a disposizione il tempo per farlo. Siamo ancora competitivi per cui le critiche le lasciamo dove le abbiamo trovate".

19:22

De Siervo: "Una gara all'estero sacrificio sopportabile per restare tra le leghe top"

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ai microfoni di Mediaset: "Giocheremo la Supercoppa Italiana a Boston? Ci sono varie richieste, questo format interessa non solo in Asia, in Medio Oriente. Abbiamo una scelta ampia. Il fenomeno delle partite italiane all'estero va inquadrato in un contesto globale. Una gara ogni trecentottanta all'estero è un sacrificio che può essere compreso dai nostri tifosi. Milan-Como in Australia? Possiamo essere la prima Lega che può aprire un varco sulle orme di quello che fanno le grandi Leghe americane. Non vuol dire snaturare il nostro contesto. Parliamo dello 0.25 per cento delle partite, serve per restare tra le prime quattro leghe al mondo".

19:20

Di Vaio: "Castro ha grande fame, lo porterà lontano"

Di Vaio: "Castro ha una grande fame, vuole imparare tutti i giorni, nel singolo dettaglio. Ha la fortuna di allenarsi con Immobile che sta facendo e ha fatto la storia del calcio italiano. Gli do consigli, ma ruba in campo, con gli occhi quello che fa Immobile. Lui è arrivato molto giovane in Europa. Si sta facendo largo. Ha grande fame e questa fame lo porterà lontano".

19:18

Di Vaio prima di Bologna-Inter: "Vogliamo fare una grande gara"

Di Vaio ai microfoni di Mediaset prima di Bologna-Inter: "C'è tensione, c'è voglia di fare una grande casO. C'è tanta aspettativa da parte della squadra e del mister per poter affrontare al meglio questa partita contro la squadra più in forma del campionato in questo periodo. Speriamo di fare una grande gara. Siamo qui, ce la vogliamo godere facendo una grande gara. Ci siamo guadagnati sul campo l'essere qui, vogliamo onorare al meglio questa competizione".

19:15

Supercoppa Italiana, Bologna-Inter. Bonny: "Non ci sono favorite"

Bonny ai microfoni di Mediaset prima di Bologna-Inter: "Non so se me lo aspettavo di partire così. Per ora va tutto bene per me e per la squadra, Pio e Lautaro sono grandi giocatori. Il Bologna ha meritato di essere qui, non ci sono favorite".

19:10

Italiano, le parole prima di Bologna-Inter

E, ovviamente, prima di Bologna-Inter ha parlato in conferenza stampa anche l'allenatore dei rossoblù, Vincenzo Italiano. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI

19:00

Chivu, le parole prima di Bologna-Inter

A scandire l'attesa per Bologna-Inter sono state anche le parole di Chivu in conferenza stampa: cosa ha detto. LEGGI TUTTO

18:49

Bologna-Inter, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Bologna-Inter.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Bernardeschi; Castro. Allenatore: Italiano.

INTER (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.

18:45

Bologna-Inter Supercoppa Italiana, le probabili formazioni

Bologna-Inter, le probabili formazioni di Italiano e Chivu. SFOGLIA LA GALLERY

18:40

Dove vedere Bologna-Inter in diretta

Dove vedere Bologna-Inter in diretta tv e live streaming. LEGGI TUTTO

18:35

Supercoppa Italiana, come arrivano Bologna e Inter alla semifinale

E, dunque, è l'ora della sfida tra Bologna e Inter per un posto in finale in Supercoppa Italiana: come arrivano rossoblù e nerazzurri alla sfida a Riyadh.