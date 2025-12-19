Di Vaio abbraccia il tifo del Bologna: "Tutto questo è per loro"

Il Bologna è l'orgoglio di Bologna . Allenatore, squadra, club, città: totale identità. E applausi. Un percorso entusiasmante che il ds Marco Di Vaio , dal 2022 al fianco del responsabile dell'area tecnica Giovanni Sartori nel disegno di una delle realtà più belle degli ultimi anni, ha cominciato nel 2008: giocatore fino al 2012, dirigente dal 2015. Dalla Serie B alla Supercoppa in Arabia Saudita , passando per la conquista della Coppa Italia. Sono trascorsi 219 giorni da quella notte da sogno all'Olimpico: «È un momento molto bello, siamo felici, ce lo siamo guadagnato: essere a Riyadh a giocarci un trofeo con queste tre grandi squadre ci rende orgogliosi. Vogliamo essere all'altezza». Oggi giocherete contro l' Inter di Chivu. Un tempo erano vostre, queste sfide: lei attaccante, lui difensore.

«Sì, ne ricordo un bel po': era un giocatore forte, tosto e corretto. Aveva una grande mentalità ed era molto elegante. Gli piaceva giocare il pallone».



Semifinale aperta, oggi.



«Beh, dobbiamo sempre tenere i giri al massimo per essere al livello delle altre, però come ha detto Italiano è un sogno conquistato sul campo e ora vogliamo provare a essere all'altezza».



I tifosi sono incredibili: quattrocento persone anche a Riyadh, non esattamente una trasferta agevole. Giocherete per loro.



«È tutto per loro. Il viaggio complicato conferma ancora quanto tengano alla squadra. Anche per la gente è stato un percorso lungo, troppi anni e molti frangenti delicati: hanno sofferto e ora si godono la gioia. Siamo felici per loro e di poterla condividere insieme. E siamo onorati di rappresentare nell'élite una città importante come Bologna e un club che ha fatto la storia del calcio italiano: il nostro dovere è di mantenere l'entusiasmo più alto possibile».



Anche Italiano continua a scalare vette: crescono stima e ammiratori. Il capitolo rinnovo è già aperto?



«Noi lo vediamo molto preso, ha grande voglia, è concentrato: siamo felicissimi della competitività che ha portato e di tutto ciò che ha migliorato. Il mercato degli allenatori è sempre in evoluzione, ma non ha senso parlare del futuro in questo momento così importante. Anche perché ha un altro anno di contratto. Arriviamo a fine anno e poi capiremo. Ma se i risultati sono questi, è chiaro che la volontà è continuare».



Come procede il rinnovo di Freuler?

«Stiamo parlando con il suo agente, c'è la voglia di andare avanti».



A gennaio cosa può portare il mercato? Un difensore?



«Il rientro di Vitik ha migliorato l'emergenza e Casale tornerà proprio a gennaio. Vediamo, abbiamo una rosa competitiva, ci faremo trovare pronti. La priorità è la coppa, poi il campionato e l'Europa».



Il Bologna non si pone limiti.



«Vogliamo giocarcela con tutti con la filosofia insegnata dall'allenatore: l'obiettivo è stare nelle zone alte della classifica a marzo e rientrare in Europa».