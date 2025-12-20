Dove vedere Juve-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno di Juve-Roma . All'Allianz Stadium si sfidano i bianconeri di Luciano Spalletti e i giallorossi di Gian Piero Gasperini nella sedicesima giornata di Serie A . I padroni di casa sono reduci dai tre punti conquistati in trasferta grazie all'1-0 contro il Bologna, stesso risultato con cui gli ospiti si sono imposti in casa contro il Como. La Juve cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il ko a Napoli, come la Roma a margine delle battute d'arresto all'Olimpico contro il Napoli e a Cagliari.

Juve-Roma, l'orario

Juventus-Roma è in programma in oggi, sabato 20 dicembre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Roma in diretta tv

Juve-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, però, Juve-Roma sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

Juve-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.