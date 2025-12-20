Corriere dello Sport.it
Dove vedere Juve-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida all'Allianz Stadium, valida per la sedicesima giornata di Serie A: le probabili formazioni di Spalletti e Gasperini
juve Roma Serie A

È il giorno di Juve-Roma. All'Allianz Stadium si sfidano i bianconeri di Luciano Spalletti e i giallorossi di Gian Piero Gasperini nella sedicesima giornata di Serie A. I padroni di casa sono reduci dai tre punti conquistati in trasferta grazie all'1-0 contro il Bologna, stesso risultato con cui gli ospiti si sono imposti in casa contro il Como. La Juve cerca la seconda vittoria consecutiva dopo il ko a Napoli, come la Roma a margine delle battute d'arresto all'Olimpico contro il Napoli e a Cagliari.

Juve-Roma, l'orario

Juventus-Roma è in programma in oggi, sabato 20 dicembre, alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino.

Dove vedere Juve-Roma in diretta tv

Juve-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, però, Juve-Roma sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251)

Juve-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Juve-Roma anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Spalletti e Gasperini

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yildiz; Openda. A disposizione: Perin, Scaglia, Rugani, Rouhi, Pedro Felipe, Cabal, João Mário, Adzic, Miretti, Kostic,  Zhegrova, David. Allenatore: Spalletti.

Indisponibili: Milik, Pinsoglio, Vlahovic, Gatti.

Squalificati: Koopmeiners.

Diffidati: -.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Çelik, Mancini, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Rensch; Soulé, Pellegrini; Dybala. A disposizione: Gollini, Vasquez, Ghilardi, Ziolkowski, Tsimikas, Angeliño, Sangaré, Pisilli, Mirra, Bah, Bailey, Baldanzi, El Shaarawy, Ferguson. Allenatore: Gasperini.

Indisponibili: Dovbyk.

Squalificati: -.

Diffidati: Hermoso, Mancini, Wesley.

