Dybala esce, ovazione dei tifosi della Juventus: lui reagisce così

Non è stata la notte che sognava. Tornava titolare in quella che per sette anni è stata casa sua e voleva prendersi la Roma sulle spalle. Ci ha provato, Paulo Dybala, ma dopo un ottimo avvio, è calato alla distanza come la Roma tutt. Gasperini lo ha tolto all'undicesimo del secondo tempo: meno di un'ora di gioco, 3 tiri, sei tocchi in area avversaria, qualche buona intuizione non sfruttata dai compagni e poco altro. Quando è uscito, però, tutto lo Stadium si è alzato in piedi: ovazione, il ricordo dei sette anni alla Juve e dell'addio non consensuale è ancora un ricordo fresco.