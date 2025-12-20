Corriere dello Sport.it
sabato 20 dicembre 2025
Dybala esce, ovazione dei tifosi della Juventus: lui reagisce così

L'attaccante della Roma sostituito dopo meno di un'ora: cosa è successo allo Stadium
Chiara Zucchelli
1 min

Non è stata la notte che sognava. Tornava titolare in quella che per sette anni è stata casa sua e voleva prendersi la Roma sulle spalle. Ci ha provato, Paulo Dybala, ma dopo un ottimo avvio, è calato alla distanza come la Roma tutt. Gasperini lo ha tolto all'undicesimo del secondo tempo: meno di un'ora di gioco, 3 tiri, sei tocchi in area avversaria, qualche buona intuizione non sfruttata dai compagni e poco altro. Quando è uscito, però, tutto lo Stadium si è alzato in piedi: ovazione, il ricordo dei sette anni alla Juve e dell'addio non consensuale è ancora un ricordo fresco.

Dybala e l'abbraccio dei tifosi della Juventus: come ha reagito Paulo

L'applauso è durato quasi un minuto, Dybala è uscito rammaricato - la Roma perdeva, lui non è riuscito ad incidere - e ha salutato con la mano, ringraziando, i suoi ex tifosi. Poi si è accomodato in panchina con i suoi compagni, sperando nella rimonta della Roma. Il tempo per pensare a quello che è stato arriverà.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

