20:35

Il gesto di Del Piero con Tsimikas prima di Juve-Roma e la frase che fa ridere tutti di Capello

L'episodio durante il riscaldamento delle due squadre: cosa è successo, LEGGI QUI!

20:31

Circa 2mila tifosi della Roma allo stadio

Presenti, nel settore ospiti, circa 2mila tifosi della Roma.

20:24

Squadre in campo nel riscaldamento

Squadre in campo nel riscaldamento, Gasperini segue quello della Roma da bordocampo.

20:19

Il commento di Chiellini

Chiellini: "Servirà riuscire a matchare i loro duelli e la loro aggressività, portandoli dove non vogliono loro. Abbiamo qualità per rompere questo giocattolo quasi perfetto che han creato in questi mesi. A cena in caso di vittoria? Sì, con le vongole vedremo cosa succederà (ride, ndr). Spalletti dall'alto della sua esperienza abbia dato soluzioni ai giocatori e li sta convincendo giorno dopo giorno che se fanno quello che provano in settimana poi riesce. Questa è stata la prima settimana intera in cui ha potuto lavorare, stressandoli a livello fisico e tattico. Serviva dopo la vittoria di Bologna in cui siamo stati convincenti per novanta minuti. C'è grande fiducia, poi ci sono gli avversari ma noi abbiamo un gran potenziale lì davanti".

20:18

Openda: "Il gol non è così importante per me"

Openda: "La Roma è un'ottima squadra, ma sappiamo anche quelle che sono le nostre qualità e giocando in casa possiamo far bene. A Bologna ho cercato di fare del mio meglio per aiutare la squadra, devo sfruttare questa chance in una partita molto importante. Il fatto che il gol non arrivi non è importante, prima di tutto viene la squadra".

20:15

Le dichiarazioni di Cristante

Cristante: "Penso che in una stagione così lunga può capitare qualche giornata no. L'importante è ripartire subito. La Juve non è partita benissimo, ma lotta per le prime posizioni: è uno scontro diretto importante, oggi sarebbe una grande vittoria".

20:11

"Gasperini mi pressa": la battuta di Massara in tv e il retroscena sul mercato della Roma

Il ds giallorosso parla prima della partita con la Juve: tutte le sue parole!

20:08

Dove vedere Juve-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Per scoprire dove vedere Juve-Roma, CLICCA QUI!

20:00

Serie A, la classifica prima di Juve-Roma

La classifica di Serie A prima di Juve-Roma: GUARDA QUI!