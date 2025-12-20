Juve-Roma diretta: formazioni ufficiali e risultato LIVE
La sfida di cartello della sedicesima giornata di Serie A va in scena all'Allianz Stadium. La Juventus ospita la Roma. Luciano Spalletti sfida di nuovo i giallorossi, contro Gasperini che proprio dai bianconeri era stato contattato in estate. In caso di successo gli ospiti raggiungerebbero l'Inter in testa alla classifica, la Juve, invece, avvicinerebbero proprio la Roma a -1.
20:46
1' - Al via Juve-Roma
Calcio d'inizio all'Allianz Stadium: primo possesso per la Roma.
20:42
Finalmente Bremer
Bremer torna a giocare da titolare un match con la Juventus tra tutte le competizioni a distanza di 84 giorni, ovvero dallo scorso 27 settembre contro l'Atalanta in Serie A.
20:35
20:31
Circa 2mila tifosi della Roma allo stadio
Presenti, nel settore ospiti, circa 2mila tifosi della Roma.
20:24
Squadre in campo nel riscaldamento
Squadre in campo nel riscaldamento, Gasperini segue quello della Roma da bordocampo.
20:19
Il commento di Chiellini
Chiellini: "Servirà riuscire a matchare i loro duelli e la loro aggressività, portandoli dove non vogliono loro. Abbiamo qualità per rompere questo giocattolo quasi perfetto che han creato in questi mesi. A cena in caso di vittoria? Sì, con le vongole vedremo cosa succederà (ride, ndr). Spalletti dall'alto della sua esperienza abbia dato soluzioni ai giocatori e li sta convincendo giorno dopo giorno che se fanno quello che provano in settimana poi riesce. Questa è stata la prima settimana intera in cui ha potuto lavorare, stressandoli a livello fisico e tattico. Serviva dopo la vittoria di Bologna in cui siamo stati convincenti per novanta minuti. C'è grande fiducia, poi ci sono gli avversari ma noi abbiamo un gran potenziale lì davanti".
20:18
Openda: "Il gol non è così importante per me"
Openda: "La Roma è un'ottima squadra, ma sappiamo anche quelle che sono le nostre qualità e giocando in casa possiamo far bene. A Bologna ho cercato di fare del mio meglio per aiutare la squadra, devo sfruttare questa chance in una partita molto importante. Il fatto che il gol non arrivi non è importante, prima di tutto viene la squadra".
20:15
Le dichiarazioni di Cristante
Cristante: "Penso che in una stagione così lunga può capitare qualche giornata no. L'importante è ripartire subito. La Juve non è partita benissimo, ma lotta per le prime posizioni: è uno scontro diretto importante, oggi sarebbe una grande vittoria".
20:11
20:08
20:00
19:46
La formazione della Juventus: c'è Openda. Bremer titolare
JUVE (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda.
A disposizione: Perin, Scaglia, Zhegrova, Milik, Adzic, Kostic, Miretti, Rugani, Joao Mario, David, Rouhi, Pedro Felipe.
19:39
La formazione ufficiale della Roma. Dybala centravanti
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala.
A disposizione: Vasquez, Gollini, Angelino, Ferguson, Tsimikas, Hermoso, Bailey, Baldanzi, Pisilli, Sangare, Bah, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy.
19:28
Dove vedere la partita in tv
Juve-Roma sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.
19:15
Juve-Roma, cose turche
L’assenza di N’Dicka e lo spostamento di Mancini al centro della difesa disegnano un confronto diretto, quasi inevitabile: Celik contro Yildiz. Uomo su uomo, in salsa turca, tra il calciatore più sorprendente di questo avvio di stagione romanista e il miglior uomo bianconero. LEGGI QUI
19:02
Manca sempre meno al calcio d'inizio
La sfida tra Juventus e Roma avrà inizio alle 20:45.