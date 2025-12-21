Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Fiorentina-Udinese, l'orario

Fiorentina-Udinese è in programma in oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Udinese in diretta tv

Fiorentina-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, però, Juve-Roma sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

Fiorentina-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.