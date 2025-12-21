Corriere dello Sport.it
Dove vedere Fiorentina-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni di Vanoli e Runjaic
Serie A, Fiorentina, Udinese

Altra partita delicatissima per la Fiorentina, che ospita l'Udinese al Franchi nella sedicesima giornata di Serie A per provare a risollevarsi in classifica.

Fiorentina-Udinese, l'orario

Fiorentina-Udinese è in programma in oggi, domenica 21 dicembre, alle ore 18 allo stadio Franchi di Firenze.

Dove vedere Fiorentina-Udinese in diretta tv

Fiorentina-Udinese sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, però, Juve-Roma sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport UnoSky Sport CalcioSky Sport 4K e Sky Sport (251)

Fiorentina-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZNSky Go NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Fiorentina-Udinese anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Vanoli e Runjaic

FIORENTINA (4-4-1-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fortini, Mandragora, Fagioli, Kouame; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli

A disposizione: 30 Martinelli, 60 Kouadio, 26 Viti, 18 Pablo Marí, 5 Pongracic, 7 Sohm, 14 Nicolussi Caviglia, 27 Ndour, 24 Richardson, 91 Piccoli, 9 Dzeko, 1 Lezzerini.

Indisponibili: Fazzini, Gosens, Lamptey, Sabiri.

Squalificati: - Diffidati: Ranieri

GENOA (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic

A disposizione: 90 Sava, 93 Padelli, 2 Goglichidze, 16 Palma, 4 Lovric, 6 Zarraga, 29 Camara, 38 Miller, 11 Kamara, 17 Bravo, 7 Gueye, 18 Buksa.

Indisponibili: Zemura, Atta, Modesto, Bayo

Squalificati: - Diffidati: -

 

 

