Fiorentina-Udinese diretta: segui la partita di oggi

Gianluca Nani, Group Technical dell'Udinese, a DAZN: "L'obiettivo nostro è di arrivare a 40 punti. Poi, l'altro è farlo il prima possibile. La famiglia Pozzo fa un lavoro straordinario da più di trent'anni. Vogliamo prima mantenere la categoria, poi vedremo... Sognare fa bene, ma facciamo le cose per gradi. Mercato? Abbiamo un paio di ruoli che riteniamo debbano essere completati".

17:39

Zanoli: "Possiamo mettere ogni squadra al muro"

Le parole di Alessandro Zanoli a DAZN: "Dobbiamo partire forti, come fatto contro il Napoli. Possiamo mettere ogni squadra al muro. Dobbiamo avere continuità, cercheremo di ottenerla. 100 in Serie A? Sono felice. Spero di festeggiarle con una vittoria".

17:35

Sarà De Gea il capitano della Fiorentina

Ranieri è in campo, ma a indossare la fascia di capitano della Fiorentina sarà Luca Ranieri.

17:35

Fiorentina come il Crotone 2016/17

Solo il Verona nella stagione 2022/23 e il Benevento nel 2017/18 hanno totalizzato meno punti dopo 15 giornate di Serie A nelle ultime stagioni. 6 punti li fece anche il Crotone, nel 2016/17.

17:26

Paratici sempre più vicino alla Fiorentina

Fabio Paratici sempre più vicino a diventare un dirigente della Fiorentina. Attualmente al Tottenham, è lui l'uomo individuato a cui affidare management e responsabilità dell’area tecnica, con il compito di indicare le linee guida al Viola Park per consentire alla squadra di uscire da una gravissima crisi e scongiurare così un’umiliante retrocessione nella stagione che condurrà al Centenario del club. LEGGI QUI