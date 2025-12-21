- 21'R. Mandragora (ass. : N. Fagioli)
Fiorentina-Udinese diretta: segui la partita di oggi
Fiorentina-Udinese mette in palio molto più di tre punti, soprattutto per la Viola, che arriva alla sfida valida per la sedicesima giornata di Serie A senza aver ancora vinto una partita in campionato; dopo tre sconfitte consecutive che salgono a quattro se si considera anche quella infrasettimanale in Conference League, in trasferta contro il Losanna. Naturale conseguenza del diastroso score l'ultimo posto in classifica. Decisamente diverso l'umore in casa bianconera dopo il successo al Bluenergy Stadium per 1-0 contro il Napoli campione d'Italia in carica. Vincere al Franchi vorrebbe dire, per i friulani, restare in scia alla zona Europa. Aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra gli uomini di Vanoli e Runjaic: segui la diretta testuale del match su CorrieredelloSport.it.
18:47
45' - Cinque minuti di recupero
Sono cinque i minuti di recupero assegnati dall'arbitro Mariani.
18:46
44' - La Fiorentina continua a pressare
Vuole il terzo gol la Fiorentina. Ndour prova il tiro, che però è respinto da Solet.
18:44
41' - Raddoppia Gudmundsson. Fiorentina-Udinese 2-0
Dopo il palo, arriva il gol per Gudmundsson. Il sinistro al limite dell'area batte Sava e si infila sotto l'incrocio dei pali
18:41
39' - Giallo anche per Parisi
Mariani mostra il giallo a Parisi in seguito a una trattenuta reiterata ai danni di Piotrowski.
18:40
38' - Ammonito Zanoli
Zanoli colpisce Ranieri con un intervento in scivolata in ritardo. Mariani estrae il giallo.
18:39
37' - Zaniolo vicino al gol
Il numero 10 dell'Udinese entra in area di rigore e con il destro tenta il tiro. Il diagnonale esce di poco rispetto alla porta di De Gea.
18:34
32' - Contatto testa-testa tra Davies e Comuzzo
Karlstrom crossa in mezzo: Davis e Comuzzo si scontrano. L'attaccante dell'Udinese colpisce la testa del difensore che, nell'occasione, subisce un taglio alla nuca.
18:33
31' - Comuzzo mura Davies
Zaniolo in profondità trova Davies. L'attaccante calcia di prima, ma trova la chiusura di Comuzzo in area di rigore.
18:32
30' - Nuovo tentativo per Kean
Palla di Ranieri in profondità per Kean. L'attaccante stoppa con il petto e con il sinistro calcia al volo, fuori.
18:29
27' - Mandragora calcia alto
Il numero 8 tenta una nuova conclusione, ma il tiro di prima con il sinistro termina altissimo.
18:26
24' - Gioco fermo: una rete si è rotta
Gioco interrotto per un paio di minuti per ricucire un buco nella rete della porta del Franchi vicina alla Curva Ferrovia.
18:24
22' - Reazione Udinese: ci prova Zaniolo
Zaniolo ci prova dal limite dell'area. Il tiro dell'ex trova una doppia deviazione e termina sul fondo.
18:23
20' - Gol di Mandragora. Fiorentina-Udinese 1-0
Fiorentina in vantaggio. Punizione dal limite: Fagioli con la suola libera Mandragora al tiro. La conclusione, di potenza, rasoterra, beffa Sava e porta in vantaggio la squadra di Vanoli.
18:21
19' - Palo di Gudmundsson
Fiorentina vicina al gol. Gudmundsson calcia dal limite dell'area con il destro: la sua conclusione si stampa sul palo interno.
18:17
15' - Bertola sbaglia la rimessa: cambio
Un fatto curioso al quarto d'ora: Bertola batte goffamente la rimessa laterale. Mariani fischia il cambio e l'assegna alla Fiorentina.
18:16
14' - Pressione Fiorentina: ci prova Kean
La squadra di Vanoli ha alzato i giri del motore in seguito al'espulsione di Okoye. Il pallone di Parisi dal vertice dell'area per Kean trova la deviazione con il destro del centravanti dei toscani, che trova però l'esterno della rete.
18:12
11' - Mandragora vicino al gol
La punizione di Rolando Mandragora sul primo palo sfiora la traversa.
18:11
10' - Entra Sava, esce Kabasele
Complice l'espulsione di Okoye, Runjaic opta per togliere Kabasele per favorire l'ingresso di Sava.
18:10
8' - Kean a terra
Rimane a terra dolorante Kean in seguito all'impatto con Okoye. L'attaccante si fa soccorrere dai sanitari, prima di rialzarsi.
18:09
7' - Udinese in 10! Espulso Okoye
Cambia l'inerzia della partita. Kean, lanciato da Parisi, calcia da fuori area. Okoye, uscite, para con il gomito. Nessun dubbio per Mariani: espulsione.
18:08
5' - Pericoloso Kabasele
Kabasele, in attacco dopo un cross dalla destra di Zanoli, raccoglie il pallone spalle alla porta, si gira e calcia con il destro dal limite dell'area. Blocca De Gea.
18:06
4' - Pongracic chiude su Davis
Davis cerca Zaniolo in area con un passaggio filtrante. Attento il difensore in chiusura.
18:04
Fiorentina con il 4-3-3
Cambio tattico per la Fiorentina. A differenza del 3-5-2 visto nelle partite precedenti, la squadra viola è scesa in campo con il 4-3-3, con Parisi ala destra a Gudmundsson dal lato opposto.
18:02
1' - Subito in attacco l'Udinese
Udinese subito pericolosa. Dopo quaranta secondi Ranieri in scivolata respinge un cross rasoterra di Zanoli.
18:01
1' - Inizia la partita!
Inizia Fiorentina-Udinese. Palla in possesso degli ospiti.
17:56
Le squadre scendono in campo
Le squadre, guidate dal direttore di gara, scendono in campo.
17:42
Nani: "Obiettivo? 40 punti. Facciamolo il prima possibile"
Gianluca Nani, Group Technical dell'Udinese, a DAZN: "L'obiettivo nostro è di arrivare a 40 punti. Poi, l'altro è farlo il prima possibile. La famiglia Pozzo fa un lavoro straordinario da più di trent'anni. Vogliamo prima mantenere la categoria, poi vedremo... Sognare fa bene, ma facciamo le cose per gradi. Mercato? Abbiamo un paio di ruoli che riteniamo debbano essere completati".
17:39
Zanoli: "Possiamo mettere ogni squadra al muro"
Le parole di Alessandro Zanoli a DAZN: "Dobbiamo partire forti, come fatto contro il Napoli. Possiamo mettere ogni squadra al muro. Dobbiamo avere continuità, cercheremo di ottenerla. 100 in Serie A? Sono felice. Spero di festeggiarle con una vittoria".
17:35
Sarà De Gea il capitano della Fiorentina
Ranieri è in campo, ma a indossare la fascia di capitano della Fiorentina sarà Luca Ranieri.
17:35
Fiorentina come il Crotone 2016/17
Solo il Verona nella stagione 2022/23 e il Benevento nel 2017/18 hanno totalizzato meno punti dopo 15 giornate di Serie A nelle ultime stagioni. 6 punti li fece anche il Crotone, nel 2016/17.
17:26
Paratici sempre più vicino alla Fiorentina
Fabio Paratici sempre più vicino a diventare un dirigente della Fiorentina. Attualmente al Tottenham, è lui l'uomo individuato a cui affidare management e responsabilità dell’area tecnica, con il compito di indicare le linee guida al Viola Park per consentire alla squadra di uscire da una gravissima crisi e scongiurare così un’umiliante retrocessione nella stagione che condurrà al Centenario del club. LEGGI QUI
17:12
Fiorentina: prosegue il silenzio stampa
Prosegue il silenzio stampa della Fiorentina. I tesserati viola non parleranno né prima né dopo la partita.
16:59
La formazione ufficiale dell'Udinese
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller. All. Runjaic
16:57
La formazione ufficiale della Fiorentina
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame. All. Vanoli
16:55
Serie A, la classifica in attesa di Fiorentina-Udinese
16:50
Serie A, risultati e calendario in attesa di Fiorentina-Udinese
16:45
Fiorentina-Udinese, alle 18 il calcio d'inizio
Alle 18 il calcio d'inizio di Fiorentina-Udinese, valida per la sedicesima giornata di Serie A.