Caressa, battibecco in tv con Runjaic su Zaniolo: “Se non ha voglia di parlare…”

Battibecco in diretta tv tra Fabio Caressa e Kosta Runjaic. L'allenatore dell'Udinese si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta pesante contro la Fiorentina per 5-1, complice l'espulsione di Okoye dopo pochi minuti. Runjaic ha risposto molto freddamente e in maniera sintetica, quasi stizzita alle domande dell'inviata di Sky Marina Presello: "Prova di maturità fallità? Sì. Non so perché non riusciamo a fare il salto, non voglio rispondere". E poi ancora: "Non so se è un problema di concentrazione, chiedete ai giocatori non a me". L'ultima domanda arriva dallo studio e la fa Luca Marchegiani che chiede del cambio di Zaniolo, apparso tra i migliori dei friulani nel primo tempo: "L'ho cambiato per una ragione, ma non voglio parlare di dettagli dopo la partita". A questo punto parte lo sfogo di Caressa.