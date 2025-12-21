Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 21 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Caressa, battibecco in tv con Runjaic su Zaniolo: “Se non ha voglia di parlare…”

Caressa, battibecco in tv con Runjaic su Zaniolo: “Se non ha voglia di parlare…”

Risposte quasi stizzite dell'allenatore dell'Udinese ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta pesante contro la Fiorentina: la reazione del giornalista
2 min
TagsCaressaRunjaic
Udinese

Udinese

Tutte le notizie sulla squadra

Battibecco in diretta tv tra Fabio Caressa e Kosta Runjaic. L'allenatore dell'Udinese si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta pesante contro la Fiorentina per 5-1, complice l'espulsione di Okoye dopo pochi minuti. Runjaic ha risposto molto freddamente e in maniera sintetica, quasi stizzita alle domande dell'inviata di Sky Marina Presello: "Prova di maturità fallità? Sì. Non so perché non riusciamo a fare il salto, non voglio rispondere". E poi ancora: "Non so se è un problema di concentrazione, chiedete ai giocatori non a me". L'ultima domanda arriva dallo studio e la fa Luca Marchegiani che chiede del cambio di Zaniolo, apparso tra i migliori dei friulani nel primo tempo: "L'ho cambiato per una ragione, ma non voglio parlare di dettagli dopo la partita". A questo punto parte lo sfogo di Caressa.

Caressa-Runjaic, battibecco in diretta tv dopo Fiorentina-Udinese

Il giornalista di Sky Sport chiude il collegamento dicendo: "Se non aveva voglia di parlare poteva anche non venire, ma se vieni devi farlo". Poi ha proseguito: "Secondo la mia lettura non ha gradito l'intervento della società subito dopo la sconfitta". Infatti, poco prima dell'allenatore, ai microfoni di Sky era intervenuto il grop technical director Gianluca Nani, che aveva parlato di "prestazione pessima senza alibi".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Udinese

Da non perdere

Caressa, che bordate sul VarCaressa e l'aneddotto sul derby

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS