Caressa, battibecco in tv con Runjaic su Zaniolo: “Se non ha voglia di parlare…”
Battibecco in diretta tv tra Fabio Caressa e Kosta Runjaic. L'allenatore dell'Udinese si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta pesante contro la Fiorentina per 5-1, complice l'espulsione di Okoye dopo pochi minuti. Runjaic ha risposto molto freddamente e in maniera sintetica, quasi stizzita alle domande dell'inviata di Sky Marina Presello: "Prova di maturità fallità? Sì. Non so perché non riusciamo a fare il salto, non voglio rispondere". E poi ancora: "Non so se è un problema di concentrazione, chiedete ai giocatori non a me". L'ultima domanda arriva dallo studio e la fa Luca Marchegiani che chiede del cambio di Zaniolo, apparso tra i migliori dei friulani nel primo tempo: "L'ho cambiato per una ragione, ma non voglio parlare di dettagli dopo la partita". A questo punto parte lo sfogo di Caressa.
Caressa-Runjaic, battibecco in diretta tv dopo Fiorentina-Udinese
Il giornalista di Sky Sport chiude il collegamento dicendo: "Se non aveva voglia di parlare poteva anche non venire, ma se vieni devi farlo". Poi ha proseguito: "Secondo la mia lettura non ha gradito l'intervento della società subito dopo la sconfitta". Infatti, poco prima dell'allenatore, ai microfoni di Sky era intervenuto il grop technical director Gianluca Nani, che aveva parlato di "prestazione pessima senza alibi".