Cagliari-Pisa finisce 2-2: altalena di emozioni all'Unipol Domus

Nel lunch match della 16ª giornata di Serie A ,finisce con un pirotecnico 2-2 la sfida tra Cagliari e Pisa , al termine di un'infinita altalenta di emozioni. All'Unipol Domus, i sardi ribaltano il risultato, dopo aver chiuso il primo tempo sotto di una rete per effetto del classico gol dell'ex firmato da Tramoni . Nella ripresa arrivano il pareggio di Folorunsho e la rete del sorpasso di Kilicsoy . Prima del gol in extremis firmato da Moreo . Occasione sprecata dalla squadra di Pisacane, sospiro di sollievo per quella di Gilardino, che reagisce dopo tre sconfitte consecutive.

L'ex Tramoni spezza l'equilibrio

Primo tempo divertente e giocato a viso aperto da entrambe le squadre. Le prime due occasioni sono per il Pisa, che ci prova con Tramoni, risposta di Caprile, e con Canestrelli, tacco prezioso di poco a lato. Il Cagliari esce fuori dopo la metà del primo tempo e sfiora il vantaggio con Kilicsoy, ma nel finale a rompere l'equilibrio è un calcio di rigore per i toscani, concesso per un impercettibile ma netto tocco di mano di Adopo. È l'ex Tramoni, il corso portato in Italia dai sardi, a trasformare di potenza, per il suo primo gol in Serie A.

Il Cagliari la ribalta, il Pisa la riacciuffa

Dopo l'intervallo, il Cagliari che entra in campo è completamente trasformato, Più aggressivo, più determinato, letale. Al 59' il gol del pari, con un gran colpo di testa di Folorunsho, alla sua prima marcatura in rossoblu, sul cross di Zappa. Nella dinamica del gesto atletico, l'autore della rete finisce contro il palo della porta di Semper, sbattendo violentemente il ginocchio, ed è costretto a lasciare il campo. Rimesso in equilibrio il risultato, la squadra di Pisacane non rallenta e al 71' la ribalta grazie alla splendida giocata del turco Kilicsoy, che riceve ai sedici metri, si libera alla conclusione e colpisce con un destro chiurgico. Di lì in poi è battaglia, sotto la pioggia battente che investe l'Unipol Domus, con i toscani che hanno il merito di non arrendersi. Gilardino cambia tutto e ispira il gran finale dei suoi, che trovano l'insperato pari all'89' con il nuovo entrato Moreo, sull'assist del nuovo entrato Leris. Pisa che poi nel maxi-recupero sfiora anche il colpaccio, legittimando il risultato.

