Atalanta-Inter si vedrà gratis in tv: come vedere la Serie A su Dazn
Atalanta-Inter gratis in tv e streaming senza abbonamento: la sfida in programma domenica 28 dicembre alle 20:45, valida per la diciassettesima giornata di Serie A, è stata scelta per la trasmissione in chiaro da Dazn. A raccontare ogni istante del match sarà Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni. A bordocampo Alessio De Giuseppe. Nel pre e post partita si accenderanno anche le telecamere di "Fuoriclasse", condotto da Diletta Leotta. In studio Luca Toni, Ciro Ferrara e Federica Zille.
Dazn, un regalo di Natale per gli abbonati
Inoltre, fino al 31 dicembre 2025, eccezionalmente per tutto il periodo natalizio, gli abbonati ai piani Sports, Goal, MyClub Pass e Full potranno seguire i contenuti sportivi inclusi nel proprio pacchetto su due reti internet differenti in contemporanea, senza alcun costo aggiuntivo.