Mercato di gennaio a saldo zero: Napoli e Pisa per comprare devono vendere

Dopo l'anticipazione, ora è ufficiale: Napoli e Pisa potranno operare nella sessione invernale di calciomercato ma a saldo zero. La commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche si è riunita questa mattina per poi pronunciarsi sulle situazioni dei club di Serie A. Nel caso dei due club, ha appurato che il costo del lavoro allargato ha superato la soglia dell'80% (indicatore costo lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8) e ha disposto la limitazione sul mercato di gennaio.