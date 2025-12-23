Corriere dello Sport.it
martedì 23 dicembre 2025
Mercato di gennaio a saldo zero: Napoli e Pisa per comprare devono vendere

Arrivata la scelta della commissione indipendente che vigila i conti delle squadra professionistiche: la spiegazione
TagsnapoliPisaSerie A

Dopo l'anticipazione, ora è ufficiale: Napoli e Pisa potranno operare nella sessione invernale di calciomercato ma a saldo zero. La commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche si è riunita questa mattina per poi pronunciarsi sulle situazioni dei club di Serie A. Nel caso dei due club, ha appurato che il costo del lavoro allargato ha superato la soglia dell'80% (indicatore costo lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8) e ha disposto la limitazione sul mercato di gennaio. 

Mercato limitato per Napoli e Pisa: la situazione

Sostanzialmente potranno fare compravendita nella sessione invernale di calciomercato ma ogni spesa dovrà essere compensata. Essendo la prima infrazione per entrambe da quando è entrato in vigore questa nuova regola è stata disposta la "semplice" limitazione, invece che il blocco totale. Quest'ultimo sarà applicato nel caso in cui un club si trovasse al di sopra del criterio per due sessioni consecutive e l'infrazione fosse maggiore rispetto a quella fatta registrare nel primo caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da non perdere

