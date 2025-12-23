Mercato di gennaio a saldo zero: Napoli e Pisa per comprare devono vendere
Dopo l'anticipazione, ora è ufficiale: Napoli e Pisa potranno operare nella sessione invernale di calciomercato ma a saldo zero. La commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche si è riunita questa mattina per poi pronunciarsi sulle situazioni dei club di Serie A. Nel caso dei due club, ha appurato che il costo del lavoro allargato ha superato la soglia dell'80% (indicatore costo lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8) e ha disposto la limitazione sul mercato di gennaio.
Mercato limitato per Napoli e Pisa: la situazione
Sostanzialmente potranno fare compravendita nella sessione invernale di calciomercato ma ogni spesa dovrà essere compensata. Essendo la prima infrazione per entrambe da quando è entrato in vigore questa nuova regola è stata disposta la "semplice" limitazione, invece che il blocco totale. Quest'ultimo sarà applicato nel caso in cui un club si trovasse al di sopra del criterio per due sessioni consecutive e l'infrazione fosse maggiore rispetto a quella fatta registrare nel primo caso.