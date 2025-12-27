Lecce-Como 0-3: Nico Paz incanta, Fabregas sale al sesto posto. Espulso Di Francesco

LECCE - Il Como torna alla vittoria. Dopo due ko consecutivi (con l' Inter a San Siro e all'Olimpico con la Roma), i biancoblù passano 3-0 a Lecce . Nel match dello stadio ' Via del Mare ', valido per la 17esima giornata di Serie A , la formazione di Fabregas sblocca il risultato nel primo tempo con Nico Paz poi dilaga nella ripresa con Ramon e Douvikas . Prestazione da urlo per il numero 10 del Como che inventa calcio e trascina la squadra lariana alla conquista dei tre punti. Fabregas esulta e sale momentaneamente al sesto posto solitario in classifica, a quota 27 punti e a +2 sul Bologna impegnato domani (domenica 28 dicembre) nel derby del 'Dall'Ara' contro il Sassuolo . Terza sconfitta nelle ultime sei uscite in A per i giallorossi (16esimi a 16 punti) di Di Francesco , espulso per proteste dopo la prima rete ospite.

Lecce-Como 0-3: cronaca, tabellino e statistiche

Segna Nico Paz tra le polemiche: furia Di Francesco, l'ex Roma viene espulso

Primo tempo rovente allo stadio 'Via del Mare' dove i giallorossi padroni di casa vanno su tutte le furie per la rete di Nico Paz che sblocca la sfida: è il 20' quando il numero 10 dei lariani manda a vuoto Ramadani (forse anche con un fallo), si gira e calcia con il mancino: la palla, deviata dalla spalla di Tiago Gabriel, supera un incolpevole Falcone e si insacca in rete. Il Lecce protesta per la presunta irregolarità dell'asso argentino e invoca l'intervento del Var: il check dell'arbitro Marchetti si conclude però con la conferma della rete che porta in vantaggio il Como. Proteste vibranti dello stadio, Di Francesco a bordocampo è una furia contro direttore di gara e quarto uomo: l'ex allenatore, tra le altre, della Roma, paga la veemente reazione con l'espulsione diretta (qui i dettagli). In un clima dominato dalla tensione il Lecce attacca a testa bassa e mette paura agli ospiti al 26' con la conclusione fuori area di Ramadani, murata da un attento Diego Carlos. Tra il 27' e il 28' Sottil mette in apprensione il Como con la sua velocità ma la retroguardia di Fabregas è attenta e sventa ogni pericolo. Sul ribaltamento di fronte il Como va vicino al raddoppio in due occasioni: al 37' Douvikas ci prova con una incredibile semirovesciata, respinta da un provvidenziale intervento di Falcone poi, un minuto dopo (38'), il colpo di testa di Smolcic si spegne di poco a lato. L'ultima occasione del primo tempo è di marca salentina: il tiro di Kaba (45') è troppo centrale per impensierire un attento Butez.

Como travolgente con Ramon e Douvikas

La ripresa si apre con il Lecce che va a un passo dal gol del pareggio: sugli sviluppi di un calcio piazzato, Butez sale in cattedra con una parata da urlo su Tiago Gabriel, pronto a depositare la sfera in rete (48'). I giallorossi, spinti dall'incessante tifo del 'Via del Mare', spingono e spaventano il Como anche al 55': il violento diagonale di Gallo dalla distanza sfiora la porta biancoblù. Il Lecce fa la partita ma il gol, ancora una volta, lo trova il Como. Calcio di punizione di Nico Paz che serve Vojvoda. L'ex Torino mette un bel pallone nel cuore dell'area leccese. Douvikas e Diego Carlos mancano l'appuntamento con il tap-in, non sbaglia invece Ramon che supera Falcone e sigla il raddoppio ospite al 66'. Il Lecce accusa il colpo e, al 75', incassa anche la rete del 3-0: fa tutto Nico Paz. L'asso argentino porta a spasso la difesa giallorossa e confeziona un assist al bacio per Douvikas che elude la marcatura di Siebert e batte ancora una volta Falcone. Al 90' gli ospiti calano anche il poker: ancora Douvikas trova il gol con una sensazionale rovesciata ma l'arbitro annulla tutto complice il fuorigioco del talento greco, confermato anche dal Var.

Serie A, la classifica