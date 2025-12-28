Dove vedere Cremonese-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Cremonese-Napoli, l'orario

Cremonese-Napoli andrà in scena oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 15 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Napoli in diretta tv

Cremonese-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Cremona in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.