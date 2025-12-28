Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Dove vedere Cremonese-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

Reduce dalla vittoria in Supercoppa, la squadra di Antonio Conte ritrova la Serie A e sfida l'undici di Davide Nicola: le probabili scelte di formazione
TagsSerie Acremonesenapoli

Dopo aver portato a casa la Supercoppa Italiana 2025, settimo trofeo dell'era De Laurentiis, il Napoli di Antonio Conte si rituffa in campionato per affrontare la Cremonese di Davide Nicola, tra le liete sorprese di questo girone d'andata in Serie A. Ultimo appuntamento dell'anno solare per ambo le squadre, con i campioni d'Italia in carica sempre in scia a Milan ed Inter nella corsa al titolo.

Cremonese-Napoli, l'orario

Cremonese-Napoli andrà in scena oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 15 allo stadio "Giovanni Zini" di Cremona.

Dove vedere Cremonese-Napoli in diretta tv

Cremonese-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Cremonese-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire la partita di Cremona in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Nicola e Conte

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Bondo, Payero, Grassi, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Nicola.

A disposizione: Silvestri, Nava, Faye, Folino, Zerbin, Valoti, Sarmiento, Floriani Mussolini, Vandeputte, Lordkipanidze Vazquez, Johnsen, Moumbagna, Sanabria.

Indisponibili: Collocolo. Squalificati: Ceccherini. Diffidati: Pezzella.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. Allenatore: Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Marianucci, Ambrosino, Lang.

Indisponibili: Anguissa, Beukema, De Bruyne, Gilmour, Lukaku, Meret, Olivera. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

