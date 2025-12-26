Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 dicembre 2025
Corriere dello Sport.it
Supercoppa Italiana nello store ufficiale del Napoli: orari e giorni di esposizione

I tifosi potranno ammirare dal vivo il trofeo vinto dagli azzurri a Riyadh fino al prossimo 4 gennaio in Piazza San Domenico Maggiore
2 min
Napoli

Napoli

Tutte le notizie sulla squadra

Il trofeo della Supercoppa Italiana, conquistata dal Napoli a Riyadh, sarà visibile al pubblico dal 26 dicembre al 4 gennaio all’interno dell'Official Store del club azzurro, in Piazza San Domenico Maggiore.

Supercoppa Italaiana, il trofeo vinto dal Napoli esposto in Piazza San Domenico Maggiore

A comunicarlo il Napoli attraverso un comunicato ufficiale: "Un’occasione speciale per tifosi e appassionati di vivere da vicino il prestigioso titolo appena conquistato dal Club, in uno spazio che celebra la storia, l’identità e l’orgoglio partenopeo. Vi aspettiamo nello store ufficiale di Piazza San Domenico Maggiore, nel cuore del Centro Storico di Napoli, per condividere insieme questo traguardo". Resi noti anche gli orari di esposizione: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

