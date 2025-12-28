Dove vedere Milan-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Milan ed Hellas Verona aprono la domenica dedicata alla 17esima giornata del campionato di Serie A . Metabolizzata la sconfitta in Supercoppa, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a mettere pressione a Napoli ed Inter, impegnate rispettivamente a Cremona e a Bergamo. Per i rossoneri, l'obiettivo è tornare a vincere anche contro squadre che lottano per la salvezza. Sponda scaligera, la classifica costringe la formazione di Zanetti a fare risultato ovunque e con chiunque, per provare ad uscire dalla zona retrocessione.

Milan-Verona, l'orario

Il lunch match di San Siro si giocherà, come di consueto, alle ore 12:30 di oggi allo stadio "Giuseppe Meazza".

Dove vedere Milan-Verona in diretta tv

La sfida tra Milan e Verona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire il match di San Siro in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.