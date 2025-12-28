Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
Dove vedere Milan-Verona in tv? Dazn o Sky, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sul lunch match della 17esima giornata di Serie A: le probabili scelte di Allegri e Zanetti
Milan ed Hellas Verona aprono la domenica dedicata alla 17esima giornata del campionato di Serie A. Metabolizzata la sconfitta in Supercoppa, la squadra di Massimiliano Allegri è chiamata a mettere pressione a Napoli ed Inter, impegnate rispettivamente a Cremona e a Bergamo. Per i rossoneri, l'obiettivo è tornare a vincere anche contro squadre che lottano per la salvezza. Sponda scaligera, la classifica costringe la formazione di Zanetti a fare risultato ovunque e con chiunque, per provare ad uscire dalla zona retrocessione.

Milan-Verona, l'orario

Il lunch match di San Siro si giocherà, come di consueto, alle ore 12:30 di oggi allo stadio "Giuseppe Meazza".

Dove vedere Milan-Verona in diretta tv

La sfida tra Milan e Verona sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Verona, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire il match di San Siro in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Allegri e Zanetti

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku. Allenatore: Allegri.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Estupinan, Athekame, Jashari, Fofana, Ricci, Balentien.

Indisponibili: Gimenez, Leao, Gabbia. Squalificati: -. Diffidati: Tomori.

H. VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Oyegoke, Niasse, Gagliardini, Bernede, Valentini; Giovane, Orban. Allenatore: Zanetti (squalificato, in panchina Bertolini).

A disposizione: Perilli, Toniolo, Slotsager, Ebosse, Fallou, Al-Musrati, Yellu, Harroui, Kastanos, Sarr, Ajayi, Serdar, Mosquera.

Indisponibili: Akpa-Akpro, Bradaric, Suslov. Squalificati: Belghali, Frese, Zanetti (all.). Diffidati: Akpa-Akpro, Nunez.

 

