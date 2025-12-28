Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Allo stadio "Renato Dall'Ara" si affrontano il Bologna di Vincenzo Italiano e il Sassuolo di Fabio Grosso, protagoniste della sfida che vale la 17esima giornata del campionato di Serie A . Rossoblù reduci dal ko in finale di Supercoppa contro il Napoli di Conte e chiamati a riscattare la sconfitta incassata nello scontro diretto con la Juve lo scorso 14 dicembre. Sponda neroverde, quota salvezza sempre più vicina e squadra che continua a dimostrare di poter lottare per navigare nella parte sinistra della classifica.

Bologna-Sassuolo, l'orario

Bologna-Sassuolo si disputerà oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 18 allo stadio "Renato Dall'Ara".

Dove vedere Bologna-Sassuolo in diretta tv

Bologna-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

Bologna-Sassuolo, dove vederla in streaming

La partita sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del "Dall'Ara" in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.