Dove vedere Bologna-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
Allo stadio "Renato Dall'Ara" si affrontano il Bologna di Vincenzo Italiano e il Sassuolo di Fabio Grosso, protagoniste della sfida che vale la 17esima giornata del campionato di Serie A. Rossoblù reduci dal ko in finale di Supercoppa contro il Napoli di Conte e chiamati a riscattare la sconfitta incassata nello scontro diretto con la Juve lo scorso 14 dicembre. Sponda neroverde, quota salvezza sempre più vicina e squadra che continua a dimostrare di poter lottare per navigare nella parte sinistra della classifica.
Bologna-Sassuolo, l'orario
Bologna-Sassuolo si disputerà oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 18 allo stadio "Renato Dall'Ara".
Dove vedere Bologna-Sassuolo in diretta tv
Bologna-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.
Bologna-Sassuolo, dove vederla in streaming
La partita sarà visibile live in streaming su DAZN, Sky Go e Now. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire la partita del "Dall'Ara" in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Italiano e Grosso
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Vitik, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga. Allenatore: Italiano.
A disposizione: Pessina, Franceschelli, Tomasevic, Casale, Zortea, Lykogiannis, De Silvestri, Ferguson, Freuler, Sulemana, Fabbian, Castro, Immobile, Dominguez.
Indisponibili: Skorupski, Bernardeschi, Cambiaghi. Squalificati: Heggem. Diffidati: Miranda, Cambiaghi.
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Fali Candé; Koné, Matic, Thorstvedt; Volpato, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso.
A disposizione: Satalino, Zacchi, Doig, Odenthal, Lipani, Vrancx, Iannoni, Pierini, Cheddira, Skjellerup, Fadera, Moro.
Indisponibili: Pieragnolo, Boloca, Romagna, Turati, Y. Paz, Berardi, Coulibaly. Squalificati: -. Diffidati: Doig, Muharemovic.
