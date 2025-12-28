Corriere dello Sport.it
domenica 28 dicembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Dove vedere Atalanta-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

La domenica di Serie A si chiude a Bergamo, dove si affrontano le squadre allenate da Palladino e Chivu: le probabili scelte di formazione
TagsSerie AatalantaInter

A Bergamo va in scena una delle partite più affascinanti di questa 17esima giornata di Serie A, che mette di fronte Atalanta ed Inter, protagoniste questa sera alla "New Balance Arena". In palio punti importanti per la corsa scudetto e per la risalita della Dea verso la zona Europa. Riflettori puntati su due tecnici ambiziosi come Raffaele Palladino e Cristian Chivu

Atalanta-Inter, l'orario

Atalanta-Inter si giocherà oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv

Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Inter, dove vederla in streaming

Il big match della 17esima giornata di Serie A sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire il posticipo domenicale in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Le probabili formazioni di Palladino e Chivu

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Palladino.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Ahanor, Musah, Brescianini, Bernasconi, Sulemana, Samardzic, Maldini, Krstovic.

Indisponibili: Bellanova, Bakker, Kossounou, Lookman. Squalificati: -. Diffidati: -.

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. Allenatore: Chivu.

A disposizione: J. Martinez, Taho, Bisseck, Cinquegrano, Carlos Augusto, Cocchi, Zielinski, Sucic, Diouf, Frattesi, P. Esposito, Spinaccé.

Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Acerbi, Darmian, Bonny. Squalificati: -. Diffidati: -.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

A Bergamo va in scena una delle partite più affascinanti di questa 17esima giornata di Serie A, che mette di fronte Atalanta ed Inter, protagoniste questa sera alla "New Balance Arena". In palio punti importanti per la corsa scudetto e per la risalita della Dea verso la zona Europa. Riflettori puntati su due tecnici ambiziosi come Raffaele Palladino e Cristian Chivu

Atalanta-Inter, l'orario

Atalanta-Inter si giocherà oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv

Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Inter, dove vederla in streaming

Il big match della 17esima giornata di Serie A sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire il posticipo domenicale in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Serie A

Da non perdere

Serie A, il programma della giornataLa classifica aggiornata
1
Dove vedere Atalanta-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
2
Le probabili formazioni di Palladino e Chivu

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS