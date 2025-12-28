Dove vedere Atalanta-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
A Bergamo va in scena una delle partite più affascinanti di questa 17esima giornata di Serie A, che mette di fronte Atalanta ed Inter, protagoniste questa sera alla "New Balance Arena". In palio punti importanti per la corsa scudetto e per la risalita della Dea verso la zona Europa. Riflettori puntati su due tecnici ambiziosi come Raffaele Palladino e Cristian Chivu.
Atalanta-Inter, l'orario
Atalanta-Inter si giocherà oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo.
Dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv
Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Inter, dove vederla in streaming
Il big match della 17esima giornata di Serie A sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire il posticipo domenicale in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Palladino e Chivu
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Zalewski; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca. Allenatore: Palladino.
A disposizione: Rossi, Sportiello, Djimsiti, Ahanor, Musah, Brescianini, Bernasconi, Sulemana, Samardzic, Maldini, Krstovic.
Indisponibili: Bellanova, Bakker, Kossounou, Lookman. Squalificati: -. Diffidati: -.
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; M. Thuram, L. Martinez. Allenatore: Chivu.
A disposizione: J. Martinez, Taho, Bisseck, Cinquegrano, Carlos Augusto, Cocchi, Zielinski, Sucic, Diouf, Frattesi, P. Esposito, Spinaccé.
Indisponibili: Di Gennaro, Palacios, Dumfries, Acerbi, Darmian, Bonny. Squalificati: -. Diffidati: -.
