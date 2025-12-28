Dove vedere Atalanta-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

A Bergamo va in scena una delle partite più affascinanti di questa 17esima giornata di Serie A , che mette di fronte Atalanta ed Inter , protagoniste questa sera alla "New Balance Arena". In palio punti importanti per la corsa scudetto e per la risalita della Dea verso la zona Europa. Riflettori puntati su due tecnici ambiziosi come Raffaele Palladino e Cristian Chivu .

Atalanta-Inter, l'orario

Atalanta-Inter si giocherà oggi, domenica 28 dicembre, alle ore 20:45 alla "New Balance Arena" di Bergamo.

Dove vedere Atalanta-Inter in diretta tv

Atalanta-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali Play Station, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Inter, dove vederla in streaming

Il big match della 17esima giornata di Serie A sarà visibile live in streaming solo su DAZN. L'omonima applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibile tramite un semplice login su pc, smartphone e tablet, previo abbonamento. Potrete seguire il posticipo domenicale in diretta su Corrieredellosport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.