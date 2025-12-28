Cremonese-Napoli 0-2: super Hojlund, Conte chiude in bellezza il 2025

CREMONA – Dopo il trionfo in Supercoppa, il Napoli ha confermato quanto di buono visto in Arabia anche in campionato. La squadra di Conte ha ritrovato la vittoria in trasferta che mancava da quasi un mese, dal 30 novembre all’Olimpico contro la Roma. L’ha centrata grazie a uno strepitoso Hojlund , autore di una doppietta nel primo tempo che ha indirizzato la partita sui binari azzurri. Tre punti pesanti, che tengono il Napoli nelle zone altissime della classifica e permettono di chiudere il 2025 col sorriso.

Hojlund, 9 in stagione

Conte conferma il 3-4-2-1: Neres ed Elmas alle spalle di Hojlund, Di Lorenzo adattato nei tre di difesa con Rrahmani e Juan Jesus, Spinazzola a sinistra. Nicola risponde con il 3-5-2, Sanabria e Vardy davanti, con gli ex Grassi e Zerbin in mezzo. La Cremonese parte con coraggio e al 7’ Terracciano prova da fuori, ma Milinkovic-Savic controlla senza affanni. Il Napoli cresce e al 13’ passa: tiro di Spinazzola deviato da Barbieri, rimpallo favorevole e Hojlund è il più rapido di tutti a infilare il vantaggio da pochi passi. I grigiorossi reagiscono al 16’ con Bianchetti che spara alto di controbalzo, ma il controllo della gara è azzurro. Al 24’ Politano innesca un contropiede perfetto, Hojlund supera Baschirotto ma si trova davanti un grande intervento di Audero in uscita bassa. La Cremonese protesta al 28’ per un contatto Rrahmani-Zerbin, ma l’arbitro lascia correre. Il Napoli continua a spingere: Hojlund sfiora il bis al 35’, Neres, McTominay e Di Lorenzo non trovano la porta, ma il raddoppio arriva al 45’. Nasce tutto da un cross di Politano, con la difesa grigiorossa in affanno e ancora Hojlund, da due passi, fa 2-0 di nuovo con il destro. È il gol che spezza la partita, il nono in stagione del danese (6 in campionato, 3 in Champions, 1 in Supercoppa)

Tris sfiorato

Nella ripresa Gutierrez prende il posto di Spinazzola nel Napoli. Nicola prova a cambiare, ma la squadra di Conte resta padrone del campo. Politano, Hojlund e McTominay sfiorano il tris, Rrahmani va vicino al gol con un colpo di testa che passa accanto all'incrocio . Qualche disattenzione difensiva concede speranze alla Cremonese, mai realmente sfruttate. Conte allora si copre, inserisce Buongiorno per Neres e gestisce il finale senza affanni. Finisce 2-0 allo Zini. Una vittoria matura, autoritaria, firmata da un Hojlund sempre più centrale nel Napoli di Conte.