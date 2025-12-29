Gasperini e il bellissimo gesto a De Rossi a bordocampo prima di Roma-Genoa
Gian Piero Gasperini e la sensibilità di sapere che, quella di oggi, per Daniele De Rossi non è una partita come le altre. L'allenatore del Genoa ha abbracciato De Rossi prima del fischio d'inizio e poi gli ha indicato, scherzosamente, di andare sulla panchina della Roma. Daniele ha sorriso e poi si sono messi entrambi in posa per i fotografi.
De Rossi e la reazione al gesto di Gasperini
De Rossi, infatti, ha capito che quello di Gasp era un gesto per smorzare la tensione. Poi è iniziata la partita e i sentimenti, almeno per un po', sono stati messi da parte. Ma un giorno, su quella panchina lato Curva Sud, De Rossi tornerà. Prima o poi.