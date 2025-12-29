- 14'M. Soulé
Roma-Genoa diretta Serie A: segui il ritorno di De Rossi all'Olimpico LIVE
La sfida tra Roma e Genoa non solo chiude la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, ma sancisce anche il ritorno all'Olimpico di Daniele De Rossi, simbolo della storia giallorossa e oggi tecnico del Grifone: segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
21:35
45+2' - Fine primo tempo: Roma-Genoa 3-0
Soulé, Kone e Ferguson: la Roma è avanti di tre gol all'Olimpico.
21:34
45+1' - Rischio per la Roma
Il Genoa sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio da fermo con Ostigard che cerca il pallone e poi si scontra violentemente con Svilar.
21:33
45' - Assegnato un minuto di recupero
Si giocherà fino al minuto 46.
21:32
45' - Dybala impegna Sommariva
Cross a rimorchio di Wesley per Dybala che ci prova con il mancino: Sommariva devia in corner.
21:28
41' - Occasione per Vitinha
Passaggio sbagliato di Cristante su cui si avventa Vitinha: il portoghese ci prova, ma il pallone termina alto.
21:25
38' - Gol annullato a Koné
Dopo aver colpito il palo, Koné si è rifiondato sul pallone insaccandolo in rete, ma l'arbitro ha annullato tutto in quanto la sfera era già nelle mani di Sommariva.
21:25
37' - Tentativo di Dybala
L'argentino ci prova da dentro l'area: pallone sul fondo.
21:18
31' - Gol di Ferguson: Roma-Genoa 3-0
Soulé ci prova con il mancino dopo un pallone perso da Malinovskyi, Sommariva respinge e Ferguson arriva prima di tutti sulla ribattuta.
21:15
21:06
19' - Raddoppio di Koné: Roma-Genoa 2-0
A un anno dall'ultima volta Koné torna a segnare per la Roma e porta gli uomini di Gasperini sul doppio vantaggio.
21:04
17' - Occasione per Ferguson
L'attaccante giallorosso arriva al tiro: deviazone fondamentale di Sommariva in angolo.
21:03
16' - Ovazione per De Rossi
Al minuto 16, numero di maglia di De Rossi, applausi da tutto l'Olimpico per il tecncio del Genoa. Esposto questo striscione: "Del romanismo rimarrai sempre vanto, bentornato a casa Daniele".
21:01
14' - Gol di Soulé: Roma-Genoa 1-0
L'argentino porta in vantaggio i giallorossi dopo un regalo della difesa del Genoa. Non perfetto nemmeno Sommariva sul tiro di Soulé.
20:47
1' - Al via Roma-Genoa
Primo possesso per la Roma.
20:44
Appalusi e abbraccio con Gasperini per De Rossi
Accoglienza calorosa per De Rossi all'Olimpico.
20:41
De Rossi, la sorpresa dell'Ostiamare e della famiglia
Presente tutta la prima squadra, i suoi collaboratori e poi la sorella, la moglie e i figli. Tutti in Tribuna tutti in Montemario.
20:41
La Roma poggia in un mazzo di fiori sotto la Sud: il motivo
La Roma ha portato un mazzo di fiori sotto la sud per Piero, storico tifoso morto, in ricordo di tutti i tifosi scomparsi durante l'anno.
20:34
Ecco il video per De Rossi
Il video dedicato a De Rossi è stato annunciato dallo speaker con "Eternamente uno di noi".
20:32
20:31
Le dichiarazioni di Massara
Massara: "Il mister vuole sempre il meglio per la squadra, per la Roma, e pretende il massimo da tutti i suoi calciatori. Li stimola, ma allo stesso tempo dà loro la possibilità di dimostrare le proprie qualità, come succederà stasera per diversi giocatori. Abbiamo fiducia che Evan possa fare una bella partita e siamo convinti che darà il massimo. Zirkzee e Raspadori? Sono nomi ricorrenti, ce ne sono anche altri. Il mercato aprirà tra quattro giorni e non voglio cercare alibi sulle difficoltà del mercato di gennaio. Vorremmo fare qualcosa per rinforzarci, se ci saranno opportunità di portare degli attaccanti o dei nomi importanti. Cercheremo di fare quello che sarà possibile, ma in questo momento non ci sono sviluppi. Vorrei fare cose corrette che possano davvero portarci un miglioramento. Non è una questione di tempistiche: tutti vorrebbero avere subito i migliori giocatori, ma a gennaio ci sono competizioni in corso, non solo nazionali ma anche internazionali, che incidono sui tempi. Cercheremo di fare le scelte giuste per ottenere un vero miglioramento della squadra. Ogni partita è un’opportunità per tutti i calciatori per dimostrare il loro valore. Non esiste un caso Ferguson. Come ho detto prima, cercheremo di trovare le soluzioni corrette e poi, tutti insieme, valuteremo cosa sarà meglio per i calciatori, ma soprattutto per la Roma e per i suoi obiettivi".
20:27
Le dichiarazioni di Diego Lopez
Le parole del direttore sportivo del Genoa: "Un saluto a tutti, specie ai genoani che non possono essere qui, per decisioni dall'alto. Dei giocatori altrui non parliamo, né di Pisilli né di Perin, il nostro focus è avere una base chiara, una squadra con un senso collettivo molto alto e dobbiamo fare un mercato per proteggere questo, poi se troviamo qualche giocatore che può aiutarci a raggiungere la salvezza saremo aperti, ma oggi il focus è sulla partita. Frendrup e Norton-Cuffy? Sono giocatori che stanno crescendo, stiamo costruendo qualcosa giorno per giorno. Ci sono richieste per i nostri giocatori e questo è positivo, il nostro obiettivo è mantenere lo stesso livello di rosa o alzarlo. La nostra priorità è non perdere giocatori importanti per la squadra".
20:14
Le parole di Ellertsson
Ellertsson: "Sarà una gara difficile perché la Roma è una squadra forte. Per il mister è una partita speciale, ce l'ha sempre detto in settimana, ma lui è concentrato in settimana".
20:12
Il commento di Wesley
Wesley: "Abbiamo lavorato duro cercando di correggere gli errori della Juve. C'era delusione, ma ci siamo concentrati dalle richieste del mister e arriviamo preparati a questa partita".
20:10
Squadre in campo per il riscaldamento
Entrambe le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento prima del calcio d'inizio.
20:00
Le panchine di Roma e Genoa
Roma: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Romano, Pisilli, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy.
Genoa: Lysionok, Mihelsons, Carboni, Colombo, Cuenca, Ekhator, Fini, Marcandalli, Masini, Sabelli, Stanciu, Thorsby, Venturino.
19:53
Video per De Rossi all'Olimpico
Alle 20:30 è in programma un video sugli schermi dello stadio per il grande ex di giornata, Daniele De Rossi.
19:46
Daniele De Rossi arriva all'Olimpico prima di Roma-Genoa: la foto nel tunnel accanto alla "sua" maglia
Il tecnico del Genoa torna per sfidare per la prima volta la squadra del suo cuore e della sua vita: eccolo mentre percorre il tunnel che porta agli spogliatoi con accanto la sua maglia giallorossa numero 16.
19:38
Genoa, la formazione ufficiale
GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. Allenatore: De Rossi
19:37
Roma, la formazione ufficiale
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini
19:29
19:15
La Roma ospita il Genoa: l'orario
Il calcio d'inizio della sfida tra Roma e Genoa all'Olimpico è in programma alle ore 20:45.
Stadio Olimpico - Roma