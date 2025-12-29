Roma-Genoa diretta Serie A: segui il ritorno di De Rossi all'Olimpico LIVE

Dopo aver colpito il palo, Koné si è rifiondato sul pallone insaccandolo in rete, ma l'arbitro ha annullato tutto in quanto la sfera era già nelle mani di Sommariva.

20:44

Appalusi e abbraccio con Gasperini per De Rossi

Accoglienza calorosa per De Rossi all'Olimpico.

20:41

De Rossi, la sorpresa dell'Ostiamare e della famiglia

Presente tutta la prima squadra, i suoi collaboratori e poi la sorella, la moglie e i figli. Tutti in Tribuna tutti in Montemario.

20:41

La Roma poggia in un mazzo di fiori sotto la Sud: il motivo

La Roma ha portato un mazzo di fiori sotto la sud per Piero, storico tifoso morto, in ricordo di tutti i tifosi scomparsi durante l'anno.

20:34

Ecco il video per De Rossi

Il video dedicato a De Rossi è stato annunciato dallo speaker con "Eternamente uno di noi".

20:32

Dove vedere Roma-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario

Per scoprire dove vedere Roma-Genoa, CLICCA QUI!

20:31

Le dichiarazioni di Massara

Massara: "Il mister vuole sempre il meglio per la squadra, per la Roma, e pretende il massimo da tutti i suoi calciatori. Li stimola, ma allo stesso tempo dà loro la possibilità di dimostrare le proprie qualità, come succederà stasera per diversi giocatori. Abbiamo fiducia che Evan possa fare una bella partita e siamo convinti che darà il massimo. Zirkzee e Raspadori? Sono nomi ricorrenti, ce ne sono anche altri. Il mercato aprirà tra quattro giorni e non voglio cercare alibi sulle difficoltà del mercato di gennaio. Vorremmo fare qualcosa per rinforzarci, se ci saranno opportunità di portare degli attaccanti o dei nomi importanti. Cercheremo di fare quello che sarà possibile, ma in questo momento non ci sono sviluppi. Vorrei fare cose corrette che possano davvero portarci un miglioramento. Non è una questione di tempistiche: tutti vorrebbero avere subito i migliori giocatori, ma a gennaio ci sono competizioni in corso, non solo nazionali ma anche internazionali, che incidono sui tempi. Cercheremo di fare le scelte giuste per ottenere un vero miglioramento della squadra. Ogni partita è un’opportunità per tutti i calciatori per dimostrare il loro valore. Non esiste un caso Ferguson. Come ho detto prima, cercheremo di trovare le soluzioni corrette e poi, tutti insieme, valuteremo cosa sarà meglio per i calciatori, ma soprattutto per la Roma e per i suoi obiettivi".

20:27

Le dichiarazioni di Diego Lopez

Le parole del direttore sportivo del Genoa: "Un saluto a tutti, specie ai genoani che non possono essere qui, per decisioni dall'alto. Dei giocatori altrui non parliamo, né di Pisilli né di Perin, il nostro focus è avere una base chiara, una squadra con un senso collettivo molto alto e dobbiamo fare un mercato per proteggere questo, poi se troviamo qualche giocatore che può aiutarci a raggiungere la salvezza saremo aperti, ma oggi il focus è sulla partita. Frendrup e Norton-Cuffy? Sono giocatori che stanno crescendo, stiamo costruendo qualcosa giorno per giorno. Ci sono richieste per i nostri giocatori e questo è positivo, il nostro obiettivo è mantenere lo stesso livello di rosa o alzarlo. La nostra priorità è non perdere giocatori importanti per la squadra".

20:14

Le parole di Ellertsson

Ellertsson: "Sarà una gara difficile perché la Roma è una squadra forte. Per il mister è una partita speciale, ce l'ha sempre detto in settimana, ma lui è concentrato in settimana".

20:12

Il commento di Wesley

Wesley: "Abbiamo lavorato duro cercando di correggere gli errori della Juve. C'era delusione, ma ci siamo concentrati dalle richieste del mister e arriviamo preparati a questa partita".

20:10

Squadre in campo per il riscaldamento

Entrambe le squadre sono entrate in campo per il riscaldamento prima del calcio d'inizio.

20:00

Le panchine di Roma e Genoa

Roma: Vasquez, Gollini, Rensch, Angelino, Dovbyk, Tsimikas, Romano, Pisilli, Mirra, Ghilardi, El Shaarawy.

Genoa: Lysionok, Mihelsons, Carboni, Colombo, Cuenca, Ekhator, Fini, Marcandalli, Masini, Sabelli, Stanciu, Thorsby, Venturino.

19:53

Video per De Rossi all'Olimpico

Alle 20:30 è in programma un video sugli schermi dello stadio per il grande ex di giornata, Daniele De Rossi.

19:46

Daniele De Rossi arriva all'Olimpico prima di Roma-Genoa: la foto nel tunnel accanto alla "sua" maglia

Il tecnico del Genoa torna per sfidare per la prima volta la squadra del suo cuore e della sua vita: eccolo mentre percorre il tunnel che porta agli spogliatoi con accanto la sua maglia giallorossa numero 16.

19:38

Genoa, la formazione ufficiale

GENOA (3-5-2): Sommariva; Ostigaard, Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martín; Ekuban, Vitinha. Allenatore: De Rossi

19:37

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Ferguson. Allenatore: Gasperini

19:29

Roma-Genoa, le probabili formazioni di Gasperini e De Rossi

Le possibili scelte del tecnico giallorosso e di quello rossoblù per la sfida all'Olimpico: GUARDA QUI!

19:15

La Roma ospita il Genoa: l'orario

Il calcio d'inizio della sfida tra Roma e Genoa all'Olimpico è in programma alle ore 20:45.

Stadio Olimpico - Roma