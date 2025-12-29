Corriere dello Sport.it
lunedì 29 dicembre 2025
Dove vedere Roma-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario  

Tutto quello che c'è da sapere sulla prima volta da avversario di De Rossi all'Olimpico: le possibili formazioni
Il giorno della prima volta da avversario di Daniele De Rossi contro la Roma è arrivato. All'Olimpico, nella gara che chiuderà la diciassettesima giornata di Serie A, l'ex centrocampista e allenatore giallorosso siederà nella panchina opposta, contro il suo Genoa. Una partia molto importante per entrambe le formazioni, volenterose di chiudere al meglio il 2025.

Roma-Genoa, l'orario

Roma-Genoa è in programma in oggi, lunedì 29 dicembre, alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico.

Dove vedere Roma-Genoa in diretta tv

Roma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv, previo abbonamento, su DAZN e in co-esclusiva su Sky e NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a DAZN 1 la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. Come detto, Pisa-Juve sarà trasmessa in diretta tv anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio

Roma-Genoa, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, ed accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire Roma-Genoa anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Le probabili formazioni di Gasperini e De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Baldanzi; Dybala. Allenatore: Gasperini  
A disposizione: Gollini, Vasquez, Hermoso, Ghilardi, Tsimikas, Angeliño, Sangaré, Pisilli, El Shaarawy, Ferguson.

Indisponibili: Pellegrini, Bailey, Dovbyk, N’Dicka, El Aynaoui. Squalificati: -.  Diffidati: Cristante, Hermoso, Mancini, Wesley.

GENOA (3-5-2): Sommariva; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. Allenatore: De Rossi.

A disposizione: Lysionok, Otoa, Sabelli, Venturino, Masini, Stanciu, Thorsby, Ekhator, Gronbaek, Fini, Ekuban, Carboni. 
Indisponibili: Cornet, Cuenca, Messias, Onana, Siegrist. Squalificati: Leali. Diffidati: Ostigard.

 

 

 

 

 

