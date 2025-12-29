Corriere dello Sport.it
Olimpico da record: ecco come i tifosi della Roma preparano il ritorno di De Rossi

Record stagionale con 66.700 presenze, il tutto in una cornice che promette brividi e pelle d’oca
Jacopo Aliprandi
1 min
TagsDe Rossiolimpico
ROMA - L’ultimo atto del 2025 giallorosso va in scena sotto le luci dell’Olimpico, pronto a vestirsi a festa come nelle notti che contano. Stasera ci saranno 66.700 tifosi: record stagionale per una cornice che promette brividi e pelle d’oca. Non è una partita come le altre. È una serata che intreccia ambizioni e sentimenti, classifica e memoria. La Roma cerca segnali nella sua rincorsa al quarto posto e ritrova De Rossi. Cinquecento giorni dopo l’ultima volta sulla panchina giallorossa, DDR rientra nella sua casa. Un rientro che va oltre il risultato, oltre i novanta minuti. Per lui l’Olimpico non è mai stato uno stadio qualsiasi, ma un luogo dell’anima. E l’anima romanista stasera non dimentica: sugli spalti sono pronti striscioni, applausi, un affetto che non si spegne con il tempo.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

